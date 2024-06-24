Хабиб – о критике из-за «недостаточного осуждения» теракта: «Разве этому нужно какое-то осуждение? Непонятно, что это зверский и нелюдской поступок? Как я должен реагировать?»

Хабиб Нурмагомедов объяснил свою реакцию на теракт в Дагестане.

«Мне чуть обидно, что вот эти все моменты приписывают определенному спорту или определенному залу. Заходить в монастырь и убивать человека только за то, что он исповедует другую религию – разве этому нужно какое-то осуждение? Разве непонятно, что это зверский и нелюдской поступок? Где и когда вообще такое совершалось?

У нас в Дагестане живут более 30 национальностей. Конечно, большинство исповедуют ислам. Но есть и иудеи, есть христиане, и такого никогда не было в моем опыте за 30 лет. Ну, за 35, сколько я там живу. И почему-то люди ждут, что зверское отношение к людям должно называться зверским отношением. Вот эти моменты я не могу понять.

Оно и так не людское отношение, так скажем, и так я целыми днями на телефоне, звоню, у меня там это – в пяти минутах от моего дома людей убивали. И как это может быть нормальным? У меня дети там живут, у меня мама там живет, у меня семья там живет, брат, родственники, и в пяти минутах ходьбы от меня был теракт.

До утра я с людьми на связи, там убивают людей, звонят, там где-то террористическая спецоперация проходит. Но как я на это должен реагировать? Это разве может быть людским?» – заявил экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Один из боевиков в Дагестане тренировался в Школе Абдулманапа Нурмагомедова. Организация сделала официальное заявление

Хабиб – о теракте в Дагестане: «Соболезную всем родным и близким пострадавших. Пусть каждый посмотрит вокруг себя и своих детей – с кем они общаются и кто в их окружении»