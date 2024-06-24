Один из боевиков в Дагестане тренировался в Школе Абдулманапа Нурмагомедова. Организация сделала официальное заявление

Один из боевиков в Дагестане проходил тренировочный сбор в Школе Нурмагомедова.

В связи с этим, организация выступила с заявлением.

«Ассалам Алейкум. Мы все стали свидетелями вчерашнего террористского акта, который не оставил никого равнодушным. От лица школы хотим сказать, что мы против любой агрессии и подобных террористических актов.

Руководство и тренерский штаб уделяет большое внимание, чтобы достойно продолжать дело основателя нашей школы, заслуженного тренера России Абдулманапа Магомедовича Нурмагомедова в воспитании нашей молодежи.

Наша школа вырастила и воспитала очень много достойных и образованных спортсменов которые представляют нашу республику и страну во всем мире.

Нашу школу регулярно посещают спортсмены со всех уголков нашей страны и всего мира, проходят тренировочно-подготовительный этап к своим соревнованиям и предстоящим боям.

Хотим сказать, что участник вчерашних событий всего лишь проходил тренировочный сбор к предстоящему профессиональному бою, и по просьбе одноклубником был допущен к тренировочным занятиям в нашей школе.

Мира и добра всем», – говорится в заявлении школы Абдулманапа Нурмагомедова.

Вчера в Дербенте и Махачкале террористы напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС. В синагоге вспыхнул сильный пожар, который потушили только спустя несколько часов. В результате теракта в Дагестане погибли 19 человек.

24, 25 и 26 июня объявлены в Дагестане днями траура.