Хабиб обратился к Алискерову: «Таков спорт. Никто не застрахован»

Хабиб Нурмагомедов обратился к Икраму Алискерову после первого поражения в UFC.

В ночь на 23 июня проиграл техническим нокаутом в первом раунде.

«Таков спорт и таковы реалии. Никто не застрахован. Выше голову, чемп. Твое время еще придет», – написал в социальных сетях экс-чемпион в легком весе .

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