Хабиб обратился к Алискерову: «Таков спорт. Никто не застрахован»

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Икрам Алискеров Бокс/MMA/UFC

Хабиб Нурмагомедов обратился к Икраму Алискерову после первого поражения в UFC.

В ночь на 23 июня Алискеров проиграл Роберту Уиттакеру техническим нокаутом в первом раунде.

«Таков спорт и таковы реалии. Никто не застрахован. Выше голову, чемп. Твое время еще придет», – написал в социальных сетях экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

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8 комментариев
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Ответ Zakal
Что значит на данный момент?ему 31 уитакеру 33,они закончат примерно в одно время
А причем здесь то, когда они закончат? Человек говорит о том, что ему еще надо вырасти в профессиональном уровне
+11
-2
+9
На данный момент это не его уровень . Уитакер был мегазаряжен
+6
-1
+5
Ответ ZaharPetrovicUralez
На данный момент это не его уровень . Уитакер был мегазаряжен
Что значит на данный момент?ему 31 уитакеру 33,они закончат примерно в одно время
+8
-4
+4
Ответ Kahn01
А причем здесь то, когда они закончат? Человек говорит о том, что ему еще надо вырасти в профессиональном уровне
При том,что просто это его уровень,ни рано ни поздно.через 2-3 года закончит уже .Я понимаю речь шла бы про бойца 25 +. Не всем дано быть на супертоп уровне
+3
0
+3
Ответ umahanov87
Ну, не совсем. Через 2-3 года Икрам будет на пике, а Роберт уже будет ехать с ярмарки
На каком пике, ему уже 31! Показывать надо здесь и сейчас. Это не тяжи, где на пик выходят к 35.
+2
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+2
Учитывая то что Алискеров готовился к Троколи, результат вполне закономерен. Как показал бой в этом же карде Троколи был бы для Икрама очередным проходным соперником. Здесь же он явно хотел прыгнуть выше головы.
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