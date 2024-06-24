Хабиб – о теракте в Дагестане: «Соболезную всем родным и близким пострадавших. Пусть каждый посмотрит вокруг себя и своих детей – с кем они общаются и кто в их окружении»

Хабиб Нурмагомедов прокомментировал теракт в Дагестане.

«Соболезную всем родным и близким пострадавших. Пусть Аллах убережет нас всех от таких ситуаций и дарует мирное небо над головой.

Берегите себя и своих близких, и пусть каждый посмотрит вокруг себя и своих детей – с кем они общаются и кто в их окружении.

Воспитание душ важнее, чем воспитание тел.

Дагестан ❤️🤲», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Вчера в Дербенте и Махачкале террористы напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС. В синагоге вспыхнул сильный пожар, который потушили только спустя несколько часов. В результате теракта в Дагестане погибли 19 человек.

24, 25 и 26 июня объявлены в Дагестане днями траура.