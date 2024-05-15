Усик объяснил, почему ценит золото ОИ больше, чем абсолютное чемпионство: «Олимпиада − раз в четыре года, пояс можно получить за год»

Александр Усик назвал олимпийское золото высшим боксерским достижением.

«Олимпийское золото для меня всегда будет выше, чем абсолютный титул. Все спортсмены, боксеры, дзюдоисты, каратисты, мечтают об Олимпиаде.

Я знаю трехкратных чемпионов мира, у которых максимум бронза Олимпиады. У меня было две Олимпиады, но всего одна медаль.

У тебя есть один шанс в четыре года: мой соперник по финалу-2012 потратил 16 лет и четыре олимпийских цикла, но так и не получил золота.

Олимпиада забирает у тебя четыре года, а пояс чемпиона можно получить за шесть месяцев или год.

Для многих бокс − это бизнес, но для меня это спорт, прежде всего спорт», − сказал чемпион , и в тяжелом весе , ставший олимпийским чемпионом в 2012 году.

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