Усик объяснил, почему ценит золото ОИ больше, чем абсолютное чемпионство: «Олимпиада − раз в четыре года, пояс можно получить за год»

Теги IBF WBA WBO Александр Усик Клементе Руссо бокс Бокс/MMA/UFC

Александр Усик назвал олимпийское золото высшим боксерским достижением.

«Олимпийское золото для меня всегда будет выше, чем абсолютный титул. Все спортсмены, боксеры, дзюдоисты, каратисты, мечтают об Олимпиаде.

Я знаю трехкратных чемпионов мира, у которых максимум бронза Олимпиады. У меня было две Олимпиады, но всего одна медаль.

У тебя есть один шанс в четыре года: мой соперник по финалу-2012 Клементе Руссо потратил 16 лет и четыре олимпийских цикла, но так и не получил золота.

Олимпиада забирает у тебя четыре года, а пояс чемпиона можно получить за шесть месяцев или год.

Для многих бокс − это бизнес, но для меня это спорт, прежде всего спорт», − сказал чемпион IBF, WBA и WBO в тяжелом весе Александр Усик, ставший олимпийским чемпионом в 2012 году.

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