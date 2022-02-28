WBO, IBF, WBC, WBA не будут признавать и утверждать турниры и поединки в России

Всемирная боксерская организация (WBO), Международная боксерская федерация (IBF), Всемирный боксерский совет (WBC), Всемирная боксерская ассоциация (WBA) не будут признавать поединки в России.
«Четыре организации в мире бокса объединяются, чтобы выразить свою позицию в отношении ситуации на Украине. Как мир требует прекращения огня, так и наши организации решили не признавать чемпионаты по боксу в России.
Кроме того, мы не будем признавать и утверждать бои на территории России, пока не будет проведена дальнейшая оценка ситуации», – говорится в сообщении.
Под заявлением подписались президенты всех четырех организаций: Франсиско Валькарсель (WBO), Дэрил Пиплз (IBF), Маурисио Сулейман (WBC) и Жилберто Мендоса (WBA).
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