Алискеров – о теракте в Дагестане: «Глубокие соболезнования всем погибшим. Такие чудовищные акты не имеют ничего общего с нашей религией»

Икрам Алискеров отреагировал на теракт в Дагестане.

«Выражаю глубокие соболезнования всем погибшим. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим.

Такие чудовищные акты не имеют ничего общего с нашей религией. Пусть Аллах убережет наш край и весь мир от всего плохого», – написал в соцсетях боец UFC Икрам Алискеров.

Вчера в Дербенте и Махачкале террористы напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС. В синагоге вспыхнул сильный пожар, который потушили только спустя несколько часов. В результате теракта в Дагестане погибли 19 человек.

24, 25 и 26 июня объявлены в Дагестане днями траура.

Хабиб – о теракте в Дагестане: «Соболезную всем родным и близким пострадавших. Пусть каждый посмотрит вокруг себя и своих детей – с кем они общаются и кто в их окружении»

Ислам Махачев выразил соболезнования родным и близким жертв теракта в Дагестане