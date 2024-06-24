Ислам Махачев выразил соболезнования родным и близким жертв теракта в Дагестане

Ислам Махачев отреагировал на теракт в Дагестане.

«Соболезную родным и близким. Ислам запрещает насилие в отношении невинных людей кому бы то ни было. Будь то нападение на человека, на его честь или имущество.

Ничто не дает права проливать кровь, убивать людей, причинять вред имуществу, спокойствию и личной неприкосновенности.

Не связывайте эти бесчеловечные выходки с прекрасной религией ислам, где все подобное порицается и строго запрещено!» – написал в соцсетях чемпион UFC Ислам Махачев.

Вчера в Дербенте и Махачкале террористы напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС. В синагоге вспыхнул сильный пожар, который потушили только спустя несколько часов. В результате теракта в Дагестане погибли 19 человек.

24, 25 и 26 июня объявлены в Дагестане днями траура.