Икрам Алискеров: «Рефери правильно сделал, что остановил бой. Он за мое здоровье беспокоился»

Икрам Алискеров прокомментировал поражение от Роберта Уиттакера.

– Вы помните, как развивался эпизод с нокаутом?

– Я все понимал, все видел. Не было такого, что я полностью потерялся. Сейчас повтор посмотрел – рефери виднее, он правильно сделал, что остановил бой.

Он за здоровье бойца беспокоится. Неприятно все это. Я не привык проигрывать в последнее время. Будем справляться с этим по‑мужски, – сказал средневес UFC Икрам Алискеров.

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