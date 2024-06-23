Икрам Алискеров: «Рефери правильно сделал, что остановил бой. Он за мое здоровье беспокоился»

Теги UFC MMA Роберт Уиттакер Икрам Алискеров Бокс/MMA/UFC

Икрам Алискеров прокомментировал поражение от Роберта Уиттакера.

– Вы помните, как развивался эпизод с нокаутом?

– Я все понимал, все видел. Не было такого, что я полностью потерялся. Сейчас повтор посмотрел – рефери виднее, он правильно сделал, что остановил бой.

Он за здоровье бойца беспокоится. Неприятно все это. Я не привык проигрывать в последнее время. Будем справляться с этим по‑мужски, – сказал средневес UFC Икрам Алискеров.

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4 комментария
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Достойно, особенно на фоне коллеги по цеху, выступавшего в ко-мейн ивенте
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Круто Икрам.
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Правильный и очень адекватный подход на ситуацию👍
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Слова мужчины
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