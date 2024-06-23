Махачев – Алискерову: «Твои лучшие дни еще впереди»

Ислам Махачев поддержал Икрама Алискерова после поражения от Роберта Уиттакера.

Поединок между и состоялся в главном событии турнира UFC Saudi Arabia. Алискеров проиграл техническим нокаутом в первом раунде.

«Твои лучшие дни еще впереди, поражения не повод расстраиваться. Мы знаем, на что ты способен», – написал в социальных сетях чемпион UFC в легком весе .

Ученик Абдуламанапа без шансов улетел в нокаут – пропустил тот же удар, что и от Чимаева

Алискеров – о поражении от Уиттакера: «Это спорт, никаких оправданий. Я осознанно пошел на этот риск»