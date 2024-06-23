Махачев – Алискерову: «Твои лучшие дни еще впереди»

Теги UFC MMA Ислам Махачев Икрам Алискеров Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев поддержал Икрама Алискерова после поражения от Роберта Уиттакера.

Поединок между Алискеровым и Уиттакером состоялся в главном событии турнира UFC Saudi Arabia. Алискеров проиграл техническим нокаутом в первом раунде.

«Твои лучшие дни еще впереди, поражения не повод расстраиваться. Мы знаем, на что ты способен», – написал в социальных сетях чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

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5 комментариев
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Ответ F.Castro
ну ты стал всё лучше и лучше после нокаута, будет ли у Алискера такая судьба
Алискер Алискеров
+4
0
+4
Икраму уже 31, я думаю его предел ТОП-10 не выше
+1
0
+1
ну ты стал всё лучше и лучше после нокаута, будет ли у Алискера такая судьба
+1
-1
0
Ответ seagal
Алискер Алискеров
ну ты понял
спасибо что заметил
0
0
0
Ответ F.Castro
ну ты стал всё лучше и лучше после нокаута, будет ли у Алискера такая судьба
Махачева потенциал видно было, у Икрама нет потенциал , есть только попасть топ-10
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