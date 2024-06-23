Махачев – Алискерову: «Твои лучшие дни еще впереди»
Ислам Махачев поддержал Икрама Алискерова после поражения от Роберта Уиттакера.
Поединок между Алискеровым и Уиттакером состоялся в главном событии турнира UFC Saudi Arabia. Алискеров проиграл техническим нокаутом в первом раунде.
«Твои лучшие дни еще впереди, поражения не повод расстраиваться. Мы знаем, на что ты способен», – написал в социальных сетях чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.
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спасибо что заметил