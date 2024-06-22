Конор Макгрегор: «Больше никогда не выйду травмированным в клетку»

Теги UFC MMA Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор заявил, что будет выходить на бой только здоровым.

«Больше никогда не выйду в клетку травмированным, так что я никогда не проиграю снова», − написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор, который в ночь на 30 июня должен был драться с Майклом Чендлером, но выбыл из боя из-за перелома пальца.

Конор снялся с боя против Чендлера из-за травмы мизинца. Махачев назвал его цыпленком

Дос Аньос обратился к травмированному Макгрегору: в 2016-м Конор шутил над Рафаэлем, выбывшим из боя с ирландцем из-за проблем с ногой

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4 комментария
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Есть один способ не проигрывать - это закончить карьеру.
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Слово ”травмированным” здесь лишнее.
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Ответ Санитар-волк
Есть один способ не проигрывать - это закончить карьеру.
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