Друг Конора: «UFC надеется, что Макгрегор и Чендлер подерутся в сентябре»

Теги UFC MMA Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Член команды Макгрегора назвал новую ориентировочную дату поединка с Чендлером.

«Я знаю, какая у Конора была травма, но не буду об этом говорить.

Похоже, что UFC попытается провести этот бой в сентябре. Это то, что я слышал.

Я разочарован переносом боя. Очень его ждал», – заявил Питер Квилли – давний партнер Конора по тренировочному лагерю.

Напомним, бой Макгрегора с Майклом Чендлером планировался на 30 июня, но поединок был перенесен из-за травмы Конора.

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6 комментариев
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Скорее друг Чендлера подерется с другом Макгрегора
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я тоже знаю, что за травма у Конора, но не буду говорить. Подтвержу, когда сам Конор расскажет
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С улыбкой , хватаясь за голову заявил друг конора
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Ждём что скажет теперь Враг Конора
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друг Чендлера тоже надеется
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Теперь надо ждать, что скажет собутыльник Конора
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