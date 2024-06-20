Друг Конора: «UFC надеется, что Макгрегор и Чендлер подерутся в сентябре»

Член команды Макгрегора назвал новую ориентировочную дату поединка с Чендлером.

«Я знаю, какая у Конора была травма, но не буду об этом говорить.

Похоже, что UFC попытается провести этот бой в сентябре. Это то, что я слышал.

Я разочарован переносом боя. Очень его ждал», – заявил Питер Квилли – давний партнер Конора по тренировочному лагерю.

Напомним, бой Макгрегора с Майклом Чендлером планировался на 30 июня, но поединок был перенесен из-за травмы Конора.

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