Друг Конора: «UFC надеется, что Макгрегор и Чендлер подерутся в сентябре»
Член команды Макгрегора назвал новую ориентировочную дату поединка с Чендлером.
«Я знаю, какая у Конора была травма, но не буду об этом говорить.
Похоже, что UFC попытается провести этот бой в сентябре. Это то, что я слышал.
Я разочарован переносом боя. Очень его ждал», – заявил Питер Квилли – давний партнер Конора по тренировочному лагерю.
Напомним, бой Макгрегора с Майклом Чендлером планировался на 30 июня, но поединок был перенесен из-за травмы Конора.
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