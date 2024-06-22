Дос Аньос обратился к травмированному Макгрегору: в 2016-м Конор шутил над Рафаэлем, выбывшим из боя с ирландцем из-за проблем с ногой
Рафаэль дос Аньос обратился к Конору Макгрегору.
Напомним, что Макгрегор, сломав палец, впервые в карьере выбыл из назначенного боя. В 2016 году Конор должен был драться с Рафаэлем дос Аньосом, но бразилец вылетел из-за травмы ноги, над чем впоследствии ирландец неоднократно шутил.
«На первом фото моя травма, на втором – его. Помню, тогда я сказал Дане Уайту, что смогу выйти драться, но врачи наложили мне гипс на месяц. Надеюсь, однажды встречусь с Конором в клетке и разобью ему лицо», − написал в соцсетях боец UFC Рафаэль дос Аньос.
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