Махачев – о травме Конора: «В боях мизинец не нужен. Цыпленок»
Ислам Махачев прокомментировал повреждение Конора Макгрегора.
Ранее Макгрегор сообщил, что был вынужден отказаться от боя на турнире UFC 303 из-за перелома пальца ноги.
«В боях мизинец не нужен, лол. Цыпленок. Выражаю соболезнования Майклу «Хатико» Чендлеру», – написал в социальных сетях чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.
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А тебе, Серёга, сердечный совет: пятую точку за какого-то там бойца с другой стороны света взрослому человеку рвать незачем. Тем более такого паскудника. Да и он спасибо тебе не скажет. Так что не распыляйся зазря.
Вот кто б мне сказал что самое пакостное будет- это в туалет ходить.... мизинец сам напрягается в процессе, там мышцы как то связаны, и боль(((.
Считаю конор снялся правильно.
Но вообще жаль конечно, главный скальп в карьере его "великого" старшака это "цыпленок" Гордиться нечем получается
К чему об этом молчали? Очевидно, что сейчас, когда общественное мнение убеждено, что он снюхался или был в запое, так пытаются репутацию восстановить.