Махачев – о травме Конора: «В боях мизинец не нужен. Цыпленок»

Теги UFC MMA Конор Макгрегор Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев прокомментировал повреждение Конора Макгрегора.

Ранее Макгрегор сообщил, что был вынужден отказаться от боя на турнире UFC 303 из-за перелома пальца ноги.

«В боях мизинец не нужен, лол. Цыпленок. Выражаю соболезнования Майклу «Хатико» Чендлеру», – написал в социальных сетях чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

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35 комментариев
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Хатико 😂😂😂
+49
-1
+48
Хатико это угар реально🤣🤣🤣🤣
+45
-2
+43
Ответ igor22053
Он что специалиста по троллингу нанял?
Ислам всегда годно троллил, можно посмотреть недавнее интервью с Кормье, как пример
+32
-2
+30
Он что специалиста по троллингу нанял?
+21
-3
+18
Ответ Серега Вакалюк
Предлагаю Махачеву сломать битой оба мизинца и выпустить на следующий бой с Эдвардсом/Царукяном. 100% даю что он не выйдет. Зато болтать болтает. Позорник. Сам хоть раз с травмой выходил на бой?
Ты чего завелся, дядя. Это шутка. Травма не офигеть какая. И до боя было 3 недели. Не было там никаких мизинцев. Вернее, мизинцы были, но не мешали, там трещина какая-нибудь застарелая. А Конор просто снюхался или в запое был
+23
-5
+18
Ответ Серега Вакалюк
Предлагаю Махачеву сломать битой оба мизинца и выпустить на следующий бой с Эдвардсом/Царукяном. 100% даю что он не выйдет. Зато болтать болтает. Позорник. Сам хоть раз с травмой выходил на бой?
Хабиб с Гейджи кстати с поломанным пальцем на ноге дрался. Ну это так, к слову
+14
-1
+13
Про Хатико топ, но про травму член команды которая рекордсмен по сливам с боев не имеет права говорить. Если бы это сказал Перейра да, но никак не он.
+14
-2
+12
Ответ Серега Вакалюк
Предлагаю Махачеву сломать битой оба мизинца и выпустить на следующий бой с Эдвардсом/Царукяном. 100% даю что он не выйдет. Зато болтать болтает. Позорник. Сам хоть раз с травмой выходил на бой?
Конор сам был горазд насмехаться над бойцами, которые снимались из-за травм, которые были гораздо более серьёзными. Вот ему бумеранг и возвратился.
А тебе, Серёга, сердечный совет: пятую точку за какого-то там бойца с другой стороны света взрослому человеку рвать незачем. Тем более такого паскудника. Да и он спасибо тебе не скажет. Так что не распыляйся зазря.
+13
-3
+10
Ответ Серега Вакалюк
Предлагаю Махачеву сломать битой оба мизинца и выпустить на следующий бой с Эдвардсом/Царукяном. 100% даю что он не выйдет. Зато болтать болтает. Позорник. Сам хоть раз с травмой выходил на бой?
А ты попробуй, он тебя этим сломаным мизинцем и придушит как цыпленка..
+11
-5
+6
Ответ Борис Васильевич_1116170664
Махачеву не идет такой образ
Это не образ
+6
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+6
чикен он чикен и есть. перейра с двумя сломанными пальцами на ноге хилла за две минуты уконтропупил, но если у чикена мизинчик болит, то нельзя в клетку никак
+10
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+6
Я так ломал палец. Только кажется чтр фигня, ходишь уткой, и этот палец еще и напрягается автоматически в многих случаях и с разу боль.
Вот кто б мне сказал что самое пакостное будет- это в туалет ходить.... мизинец сам напрягается в процессе, там мышцы как то связаны, и боль(((.
Считаю конор снялся правильно.
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Про Хатико сначала не понял, а потом как понял)) Ждун.
+5
0
+5
Ответ umahanov87
Ты чего завелся, дядя. Это шутка. Травма не офигеть какая. И до боя было 3 недели. Не было там никаких мизинцев. Вернее, мизинцы были, но не мешали, там трещина какая-нибудь застарелая. А Конор просто снюхался или в запое был
Ты зайди почитай коментарии этого "дяди", ему интересен только хейт дагестанских и кавказских бойцов. Понятно же кто он и что он...
+7
-3
+4
Если там отек, который еще может и поехать по ступне куда нибудь, популизм дешевый короче со стороны Махачева.
Но вообще жаль конечно, главный скальп в карьере его "великого" старшака это "цыпленок" Гордиться нечем получается
+7
-3
+4
Ислам конечно ехидничает, понятное дело, что перлом мизинца (если это не сказка) серьёзная травма. НО есть факт, как фигурист вышел выступать с переломом мизинца, а для этого вида спорта сами понимаете это в 1000 раз хуже. Он на уколах вышел.
+3
0
+3
Ответ PatologoanatoM
Да какой бумеранг , Махачев на задние лапки встанет если у него будет оказия с Конором подраться, и чендлера на посту ждуньи сменит в 3-15, че уж там завозят , он и вс свита Хабиба стали известны благодаря пиар машине МакГрегора, и дело не в спорт составляющей, если бы его известность была тогда на уровне Волкановски Аля пары годов назад, их бы и не знал никто, и суть в том что они это прекрасно понимают. Он сделал им имя
Речь о том, что тот ждет уже два года. Такой опус в никуда написал, даже жаль тебя. :(
+4
-1
+3
Ответ umahanov87
Ты чего завелся, дядя. Это шутка. Травма не офигеть какая. И до боя было 3 недели. Не было там никаких мизинцев. Вернее, мизинцы были, но не мешали, там трещина какая-нибудь застарелая. А Конор просто снюхался или в запое был
застврелая....вы ренген делали ноги его что ли?
+3
-1
+2
Ответ Валерий Золотарев
Про Хатико топ, но про травму член команды которая рекордсмен по сливам с боев не имеет права говорить. Если бы это сказал Перейра да, но никак не он.
Он вроде с Костой в одной команде не тренируется 😂. И сам он не сливался никогда с боев. Он чемпион. И сто процентов, он , как никто другой в лёгком весе имеет право говорит свое мнение
+1
0
+1
Ответ Борис Васильевич_1116170664
Махачеву не идет такой образ
Это всего лишь шутки, над человеком, который сам не пропускает ничего мимо
+1
0
+1
Ответ Yngwar
Это не образ
Тогда все плохо
+2
-1
+1
Ответ umahanov87
Ты чего завелся, дядя. Это шутка. Травма не офигеть какая. И до боя было 3 недели. Не было там никаких мизинцев. Вернее, мизинцы были, но не мешали, там трещина какая-нибудь застарелая. А Конор просто снюхался или в запое был
Ты нормальный?) Серьезно с переломом мизинца или трещиной за 3 недели можно выходить на бой? Ты сам занимался когда-нибудь? Как ты будешь спарринговать или бороться с подобной травмой? То есть ты уже лагерь нормально не пройдешь и форма будет не та,но тебе не понять наверно этого.
+2
-1
+1
Ответ Серега Вакалюк
Предлагаю Махачеву сломать битой оба мизинца и выпустить на следующий бой с Эдвардсом/Царукяном. 100% даю что он не выйдет. Зато болтать болтает. Позорник. Сам хоть раз с травмой выходил на бой?
Предлагаю тебе чуток в боях поднатаскаться,все выходят с какими то травмами о которых и не говорят и уж мезмнец точно это не повод,так что сходи на Ютуб посмотри чуток боёв а потом возвращайся горец.
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Любой, кто ломал палец на ноге знает, какой дискомфорт это создаёт. Я неделю просидел дома с переломом пальца, не мог даже надеть обувь, до последнего думал, что сильный ушиб. Как можно со сломанным пальцем на ноге выйти на бой для меня большая загадка, ты как минимум бить ей не можешь, бойцы и с меньшими травмами слетают с боёв.
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Ответ armageddon123456
Хабиб с Гейджи кстати с поломанным пальцем на ноге дрался. Ну это так, к слову
А Ислам с Добером дрался со сломанным ребром
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Ответ SuperDima
Ты нормальный?) Серьезно с переломом мизинца или трещиной за 3 недели можно выходить на бой? Ты сам занимался когда-нибудь? Как ты будешь спарринговать или бороться с подобной травмой? То есть ты уже лагерь нормально не пройдешь и форма будет не та,но тебе не понять наверно этого.
Не, с переломом мизинца нужно выдерживать двухнедельную тишину. Ты сам-то нормальный? Если травма - всегда, абсолютно всегда сразу говорят, что травма не совместимая с боем. Простите, но такое бывает. Сотни боев так отменили.

К чему об этом молчали? Очевидно, что сейчас, когда общественное мнение убеждено, что он снюхался или был в запое, так пытаются репутацию восстановить.
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Ответ los merengues
Речь о том, что тот ждет уже два года. Такой опус в никуда написал, даже жаль тебя. :(
Так он за бой с Маком получит больше поэтому и ждёт
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Ответ PatologoanatoM
Да какой бумеранг , Махачев на задние лапки встанет если у него будет оказия с Конором подраться, и чендлера на посту ждуньи сменит в 3-15, че уж там завозят , он и вс свита Хабиба стали известны благодаря пиар машине МакГрегора, и дело не в спорт составляющей, если бы его известность была тогда на уровне Волкановски Аля пары годов назад, их бы и не знал никто, и суть в том что они это прекрасно понимают. Он сделал им имя
Чиво б////?! Ты что, предлагаешь совсем Хатико прокатить?
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Хабиб научил оскорблениям про цыплят?)
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толи дело лишний вес - его тяжело носить, нужно скидывать до отключки
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