Махачев – о травме Конора: «В боях мизинец не нужен. Цыпленок»

Ислам Махачев прокомментировал повреждение Конора Макгрегора.

Ранее Макгрегор сообщил, что был вынужден отказаться от боя на турнире UFC 303 из-за перелома пальца ноги.

«В боях мизинец не нужен, лол. Цыпленок. Выражаю соболезнования Майклу «Хатико» Чендлеру», – написал в социальных сетях чемпион в легком весе .

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Конор закончился – хватит иллюзий