Дебютант UFC Гаджиясулов попросил не сравнивать его с Джонсом: «Джон на другом уровне, я за него в приставку играл»

Дебютант UFC Магомед Гаджиясулов отреагировал на сравнения с Джоном Джонсом.

«Джон Джонс на другом уровне. Это первый боец UFC, о котором я узнал. Еще в школьные время мы играли в приставку. Там все выбирали .

Потом я стал следить за его боями. Джонс по праву остается чемпионом UFC, хоть давно не выступает. Он не проиграл ни одного боя», − сказал полутяжеловес UFC Магомед Гаджиясулов, который 22 июня дебютирует в промоушене боем с бразильцем Брендсоном Рибейро.

UFC Saudi Arabia: Уиттакер против Алискерова, Павлович – Волков, Шара Буллет – Троколи