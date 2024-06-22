Дебютант UFC Гаджиясулов попросил не сравнивать его с Джонсом: «Джон на другом уровне, я за него в приставку играл»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Джон Джонс Бокс/MMA/UFC

Дебютант UFC Магомед Гаджиясулов отреагировал на сравнения с Джоном Джонсом.

«Джон Джонс на другом уровне. Это первый боец UFC, о котором я узнал. Еще в школьные время мы играли в приставку. Там все выбирали Джона Джонса.

Потом я стал следить за его боями. Джонс по праву остается чемпионом UFC, хоть давно не выступает. Он не проиграл ни одного боя», − сказал полутяжеловес UFC Магомед Гаджиясулов, который 22 июня дебютирует в промоушене боем с бразильцем Брендсоном Рибейро.

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4 комментария
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И кто же додумался его сравнить
+9
-1
+8
Ответ Джони Му
И кто же додумался его сравнить
Ну вопросы всякие бывают.
+2
-1
+1
А где можно смотреть
+1
-1
0
На матч тв
+1
-1
0
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