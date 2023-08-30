Джонс признался, что едва не сдался в бою с Рейесом: «Я сказал себе: «Ничего страшного, если проиграю, у меня была такая карьера»

Джон Джонс заявил, что был близок к поражению в бою с Домиником Рейесом.

«Я дрался с , и это случилось в первом раунде. Он пробил меня по лицу, а затем попал в живот. И затем я упал, технически это был нокдаун.

Он устроил мне настоящую драку. Он – единственный после , кто сделал это со мной. Помню, я подумал: «Ну и дела. Возможно, ты встретил равного себе, Джон». Именно это сказал мне голос прямо во время боя. Это было так: «Эй, у тебя была отличная карьера. Ты сделал много замечательных вещей. Этот парень хочет этого, он голоден, Джон».

Я думал: «Ничего страшного, если проиграю. Просто не дай ему нокаутировать себя, можно просто уступить и позволить парню получить это, Джон». Но затем я сказал себе: «##### [к черту] это. Не сегодня и не со мной», – сказал бывший чемпион в полутяжелом весе и действующий чемпион в тяжелой категории .

Напомним, Джонс подрался с Рейесом в феврале 2020 года и победил единогласным решением судей, защитив титул в 93 кг. После этого Джон оставил титул в полутяжелом весе и не дрался три года.

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