Джонс признался, что едва не сдался в бою с Рейесом: «Я сказал себе: «Ничего страшного, если проиграю, у меня была такая карьера»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Джон Джонс Александр Густафссон Доминик Рейес Бокс/MMA/UFC

Джон Джонс заявил, что был близок к поражению в бою с Домиником Рейесом.

«Я дрался с Домиником Рейесом, и это случилось в первом раунде. Он пробил меня по лицу, а затем попал в живот. И затем я упал, технически это был нокдаун.

Он устроил мне настоящую драку. Он – единственный после Александра Густафссона, кто сделал это со мной. Помню, я подумал: «Ну и дела. Возможно, ты встретил равного себе, Джон». Именно это сказал мне голос прямо во время боя. Это было так: «Эй, у тебя была отличная карьера. Ты сделал много замечательных вещей. Этот парень хочет этого, он голоден, Джон».

Я думал: «Ничего страшного, если проиграю. Просто не дай ему нокаутировать себя, можно просто уступить и позволить парню получить это, Джон». Но затем я сказал себе: «##### [к черту] это. Не сегодня и не со мной», – сказал бывший чемпион UFC в полутяжелом весе и действующий чемпион в тяжелой категории Джон Джонс.

Напомним, Джонс подрался с Рейесом в феврале 2020 года и победил единогласным решением судей, защитив титул в 93 кг. После этого Джон оставил титул в полутяжелом весе и не дрался три года.

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5 комментариев

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We are Arsenal
Он и так проиграл Рейесу в том бою. Кто не согласен или не верит предлагаю пересмотреть бой.
+9
-3
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mqh9pzrxgf
Ответ zzzeeerrrooo
Последние 2 раунда он отдал , 3 был равным , но его отдали Джону Рейес после Джонса так никого и не может победить
Это не отменяет того факта что он забрал тот бой)
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0
+2
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PokaNeBatya
Ответ zzzeeerrrooo
Последние 2 раунда он отдал , 3 был равным , но его отдали Джону Рейес после Джонса так никого и не может победить
отдай всю душу Рейес в том бою и после уже совсем не тот
0
0
0
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zzzeeerrrooo
Ответ mqh9pzrxgf
Это не отменяет того факта что он забрал тот бой)
Ничего он не забрал
Хочешь титул вырубай чемпа и никаких вопросов
+1
-1
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