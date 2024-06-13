Кормье − о разговоре с Джонсом по телефону: «Это было странно, ведь мы вряд ли будем друзьями»
Даниэль Кормье высказался о разговоре с Джоном Джонсом по телефону.
Напомним, что телефонный разговор Даниэля Кормье и Джона Джонса, состоявшийся в феврале-2023, попал в документальный фильм «Империя UFC».
«Джон Аник сказал Джонсу: «Эй, как насчет поговорить с Даниэлем?» И это было довольно странно, потому что мы с Джоном не очень-то и дружим.
Мы вряд ли когда-нибудь будем большими друзьями. И после разговора камеры переключились на меня и сняли, как я показываю ему средний палец.
Ребята, я не посылал Джонса. Все в комнате начали шутить, и я показал им средний палец», − сказал бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье, дважды дравшийся с Джоном Джонсом (поражение и аннулированный результат).
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