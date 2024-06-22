Джонс рассказал, что в его дом забрался медведь: «Зверь под наркотой рылся в моей помойке»

Теги происшествия UFC MMA тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Бокс/MMA/UFC

Джон Джонс рассказал, что в его мусорных баках рылся дикий медведь.

«Сегодня утром медведь под наркотой рылся в моей помойке. Извини, приятель, ничем не могу помочь. Тебе нужно было навестить меня несколько лет назад», − написал в соцсетях чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс.

Уайт – о потенциальном поединке Джонса и Перейры: «Джон расправится с любым соперником»

Уайт – о Нганну: «Он не хотел драться с Джонсом и едва справился с Ганом. Уверен, что Джон бы с ним разобрался»

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
А точно под кокаином был медведь?)
+13
-1
+12
Это его кореш нарк, видимо закладку от джонса искал
+4
-2
+2
Джонс вспоминает себя былого))) красавчик может посмеяться над собой
+1
0
+1
Он мог быть под наркотой только в том случае если отжал её у тебя.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий