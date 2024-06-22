Джонс рассказал, что в его дом забрался медведь: «Зверь под наркотой рылся в моей помойке»

Джон Джонс рассказал, что в его мусорных баках рылся дикий медведь.

«Сегодня утром медведь под наркотой рылся в моей помойке. Извини, приятель, ничем не могу помочь. Тебе нужно было навестить меня несколько лет назад», − написал в соцсетях чемпион в тяжелом весе .

Уайт – о потенциальном поединке Джонса и Перейры: «Джон расправится с любым соперником»

Уайт – о Нганну: «Он не хотел драться с Джонсом и едва справился с Ганом. Уверен, что Джон бы с ним разобрался»