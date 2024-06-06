Уайт объяснил позицию в споре по лидеру рейтинга P4P: «Джонс поднялся в весе и разнес лучшего тяжеловеса»

Дана Уайт объяснил, почему считает Джона Джонса лучшим бойцом UFC.

« поднимался в весе и дал очень близкий бой. поднялся в новый вес и к чертям разнес лучшего из актуальных тяжеловесов.

был близок к тому, чтобы победить и стать чемпионом, а Джонс его вообще не заметил», − сказал президент UFC Дана Уайт.

Махачев ответил Джонсу: «С 2021 года я финишировал семерых, а ты одного. Извини»