Уайт объяснил позицию в споре по лидеру рейтинга P4P: «Джонс поднялся в весе и разнес лучшего тяжеловеса»

Теги UFC Дана Уайт MMA тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Фрэнсис Нганну Ислам Махачев Александр Волкановски Сирил Ган Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт объяснил, почему считает Джона Джонса лучшим бойцом UFC.

«Волкановски поднимался в весе и дал Махачеву очень близкий бой. Джон Джонс поднялся в новый вес и к чертям разнес лучшего из актуальных тяжеловесов.

Сирил был близок к тому, чтобы победить Фрэнсиса Нганну и стать чемпионом, а Джонс его вообще не заметил», − сказал президент UFC Дана Уайт.

Махачев ответил Джонсу: «С 2021 года я финишировал семерых, а ты одного. Извини»

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12 комментариев
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Джонс просто поднялся и победил стилистически очень удобного Гана. Вот если бы он победил Нганну, то вопросов было бы меньше.
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Ну если Ган лучший тяжеловес , тогда у тяжелого веса большие проблемы .
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Ответ Богдан
Справедливости ради, если бы он победил Нганну, Бардо написал бы ровно тоже самое
Джонс 3 года готовился к тяжёлому весу и следствие этой подготовки — победа над Ганом, который даже нормальным чемпионом не был.
Махачев не поднимался в весе, зато его оппозиция не вызывает никаких вопросов. Если говорить о величии, то Джонс, конечно, на космическом уровне.
Но прямо сейчас нет никаких оснований считать Джона лучшим бойцом в организации.
Ну а Уайт откровенно наяривает на Джонса и не особенно это скрывает
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Ответ Бардо
Джонс просто поднялся и победил стилистически очень удобного Гана. Вот если бы он победил Нганну, то вопросов было бы меньше.
Джонс уже больше 10 лет на пике и каждый раз люди пишут и говорят, чтобы он бился с кем то ещё раз и т.д. Но Джонсу нечего доказывать больше. Он уже доказал тем, что провёл 17 титульных боёв подряд! Но всегда найдется какой-то "эксперт" которому будет мало всего этого.
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У него и Конор лучший!!
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теперь махачеву нужно подняться к джонсу и побить его
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Ответ Бардо
Джонс просто поднялся и победил стилистически очень удобного Гана. Вот если бы он победил Нганну, то вопросов было бы меньше.
Хорошо махачев побил не стилистически удобного порье))))
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Ответ Олег Грачёв
Джонс 3 года готовился к тяжёлому весу и следствие этой подготовки — победа над Ганом, который даже нормальным чемпионом не был. Махачев не поднимался в весе, зато его оппозиция не вызывает никаких вопросов. Если говорить о величии, то Джонс, конечно, на космическом уровне. Но прямо сейчас нет никаких оснований считать Джона лучшим бойцом в организации. Ну а Уайт откровенно наяривает на Джонса и не особенно это скрывает
При чем тут вообще Махачев, при чем тут наяривание Даны? Я сказал лишь то, что если бы Джонс поднялся и разнес Нганну в том же стиле, что и Гана, люди также говорили бы о стилистически удобном для боунса камерунце и неубедительности самого факта победы над ним. И все. Без каких-либо других выводов из этого
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Ответ Ян Дружинин
Сказочники в комментах)) все и даже я большой фанат Бонса давали ему мало шансов против Гана в то время, и вообще я думаю Ган перетыкает временного чемпиона.
А что Джонс апсет совершил тогда? Все знали что костлявый заберет бой,
так как у Гана нулевая защита в партере
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