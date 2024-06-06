Уайт объяснил позицию в споре по лидеру рейтинга P4P: «Джонс поднялся в весе и разнес лучшего тяжеловеса»
Дана Уайт объяснил, почему считает Джона Джонса лучшим бойцом UFC.
«Волкановски поднимался в весе и дал Махачеву очень близкий бой. Джон Джонс поднялся в новый вес и к чертям разнес лучшего из актуальных тяжеловесов.
Сирил был близок к тому, чтобы победить Фрэнсиса Нганну и стать чемпионом, а Джонс его вообще не заметил», − сказал президент UFC Дана Уайт.
Махачев ответил Джонсу: «С 2021 года я финишировал семерых, а ты одного. Извини»
Махачев не поднимался в весе, зато его оппозиция не вызывает никаких вопросов. Если говорить о величии, то Джонс, конечно, на космическом уровне.
Но прямо сейчас нет никаких оснований считать Джона лучшим бойцом в организации.
Ну а Уайт откровенно наяривает на Джонса и не особенно это скрывает
так как у Гана нулевая защита в партере