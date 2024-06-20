Уайт – о потенциальном поединке Джонса и Перейры: «Джон расправится с любым соперником»

Дана Уайт не считает Алекса Перейру серьезной угрозой для Джона Джонса .

«Думаю, что следующим соперником Джонса будет Том Аспиналл. Алекс Перейра – потрясающий боец. Но Джон расправится с любым соперником», – заявил президент UFC Дана Уайт.

Уайт – о Нганну: «Он не хотел драться с Джонсом и едва справился с Ганом. Уверен, что Джон бы с ним разобрался»

Бой Джонса и Миочича состоится летом или осенью 2024 года (Дана Уайт)