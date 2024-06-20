Уайт – о потенциальном поединке Джонса и Перейры: «Джон расправится с любым соперником»

Теги UFC Дана Уайт MMA Джон Джонс Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт не считает Алекса Перейру серьезной угрозой для Джона Джонса .

«Думаю, что следующим соперником Джонса будет Том Аспиналл. Алекс Перейра – потрясающий боец. Но Джон расправится с любым соперником», – заявил президент UFC Дана Уайт.

Уайт – о Нганну: «Он не хотел драться с Джонсом и едва справился с Ганом. Уверен, что Джон бы с ним разобрался»

Бой Джонса и Миочича состоится летом или осенью 2024 года (Дана Уайт)

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13 комментариев
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Что-то он в последнее время через чур уже потек от Джонса
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Ответ Mr Heisenberg
Что-то он в последнее время через чур уже потек от Джонса
Уайт всегда последовательно говорит, что Джонс - #1
В этом он постоянен)
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+14
Ох и любит Данна Джонса !!!
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+8
Перейра очень удобен, тут скорее прав дана
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Ответ Александр Степанов
Уайт всегда последовательно говорит, что Джонс - #1 В этом он постоянен)
Всегда и последовательно? Ты это серьезно? Я в разное время слышал имен 5 , кого Дана в зависимости от ситуации называл лучшим бойцом. Он в этом максимально непостоянный и называет тех, кто ему сейчас выгоднее.
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Ответ GBale
мне кажется у Джонса осталось немного времени и Дана пытается выжить из него максимум
Дана и на пике Джонса по нему таял
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Не может справиться только с алкоголизмом и наркоманией.
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Ответ Chistian Jadson
Ох и любит Данна Джонса !!!
мне кажется у Джонса осталось немного времени и Дана пытается выжить из него максимум
+3
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Ответ Isa Babaev
Поэтому он вызывает пенсионера Стипе
джонсу уже нечего доказывать, кого хочет того и вызывает
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Поэтому он вызывает пенсионера Стипе
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Серьезнее некуда. Покажи мне хоть одно интервью, где Дана говоря о Джонсе как о бойце не говорит, что он лучший)
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Ответ Azamat Abdukadyroff
Хочет что бы все считали Джонса лучшим в истории
он и есть лучший в истории
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