Аспиналл − о Джонсе: «Джон − легенда, но сейчас я думаю только о Блейдсе»

Том Аспиналл заявил, что не думает о бое с Джоном Джонсом.

«Считаю Джона Джонса легендой, уважаю его за достижения в октагоне. Но сейчас он не имеет никакого отношения к моим делам.

Я дерусь с . Никакого неуважения к Джону, что бы он ни говорил. Это все чушь. Я на 100% сфокусирован на победе над Блейдсом», − сказал временный чемпион в тяжелом весе Том Аспиналл, который подерется с Кертисом Блейдсом 27 июля.

Аспиналл − о бое с Блейдсом: «Я лучший в мире, но не непобедимый: один удар Кертиса, и меня придется будить»