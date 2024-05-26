Аспиналл − о Джонсе: «Джон − легенда, но сейчас я думаю только о Блейдсе»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Кертис Блейдс Том Аспиналл Бокс/MMA/UFC

Том Аспиналл заявил, что не думает о бое с Джоном Джонсом.

«Считаю Джона Джонса легендой, уважаю его за достижения в октагоне. Но сейчас он не имеет никакого отношения к моим делам.

Я дерусь с Кертисом Блейдсом. Никакого неуважения к Джону, что бы он ни говорил. Это все чушь. Я на 100% сфокусирован на победе над Блейдсом», − сказал временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл, который подерется с Кертисом Блейдсом 27 июля.

Аспиналл − о бое с Блейдсом: «Я лучший в мире, но не непобедимый: один удар Кертиса, и меня придется будить»

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