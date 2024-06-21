Павлович и Волков провели битву взглядов перед боем в Саудовской Аравии

Теги UFC MMA Александр Волков Сергей Павлович Павлович − Волков Бокс/MMA/UFC

Сергей Павлович и Александр Волков провели финальную битву взглядов.

Поединок пройдет в соглавном событии турнира UFC Saudi Arabia, который состоится 22 июня в Эр-Рияде.

Каково выходить на бой UFC против товарища – чувства Волкова перед зарубой с Павловичем

Взвешивание перед UFC Saudi Arabia: Уиттакер тяжелее Алискерова, Павлович перевесил Волкова

Опрос

За кого болеете в бою Павлович – Волков?
2943 голосa
Сергей Павлович
40%
Сергей Павлович
Александр Волков
41%
Александр Волков
Ничья
19%
Том Аспиналл

Материалы по теме

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Опять в комментариях негодуют по поводу того, что два россиянина между собой выходят на бой.

То что бразильцы и американцы в UFC каждый выходные друг друга лупят никого не смущает:)

Не понимаю, почему, многие до сих пор UFC смотрят через призму условного ЧМ.

Тут нет стран, нет плей-офф.

Это коммерческая организация, бои в котировки проводят ради заработка денег.
+21
-1
+20
Ответ Oviovionfly
Походу развели их, сказали обоим, что другой уже согласился. Ну а заднюю никто уже не даст. По моему видно, что оба искренне уверены в том, что он согласился не первым))
ты их вообще что ли за дурачков держишь, развели их ага - нет ни телефона ни интернета спросить "что будем делать?".. да они из штанов выпрыгивают чтобы подраться хоть с чертом, но выйти на пояс
+12
0
+12
Ответ AshAsh
ты их вообще что ли за дурачков держишь, развели их ага - нет ни телефона ни интернета спросить "что будем делать?".. да они из штанов выпрыгивают чтобы подраться хоть с чертом, но выйти на пояс
Они же не раз говорили, что не друзья, просто знакомые. Собственно Волкич сказал, если он согласен то я тоже, тоже самое Павлович. Есть менеджеры, которые донесли до них эту инфу, зачем звонить, если они не друзья? У Волкова Алмейда маячил на бой.
+4
0
+4
Они еще и поговорить успели , кто первый сказал , что драться будет ))
+3
0
+3
Походу развели их, сказали обоим, что другой уже согласился. Ну а заднюю никто уже не даст.
По моему видно, что оба искренне уверены в том, что он согласился не первым))
+6
-4
+2
Что за бред я не понимаю,все представили одной страны дрались и за пояс,но тут какой то опять, Русский с Русским ну что за бред,хотите пояс бейтесь пожмите руку друг другу кто выиграет поехали дальше,это Юфс тут правила диктует Дана,да вы даже оба можете выйти с флагом и никто вам слова не скажет а началось опять.
+1
0
+1
Волков поселился в голове у Павловича.
+1
0
+1
Волков больше нравится! Шутить он умеет! Но кто победит, без разницы! Титульник все-равно никому из них не выиграть! Хотя до него еще дойти надо!
0
0
0
Ответ artem klishin
грязный Дана заключил пари на $1 с другим миллиардером, как в фильме «Поменяться местами», что сможет свести между собой двух русских парней против их воли. угадайте, кто стал богаче на один доллар?
Все, кроме тебя
+3
-3
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий