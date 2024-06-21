Павлович и Волков провели битву взглядов перед боем в Саудовской Аравии

Сергей Павлович и Александр Волков провели финальную битву взглядов.

Поединок пройдет в соглавном событии турнира UFC Saudi Arabia, который состоится 22 июня в Эр-Рияде.

Каково выходить на бой UFC против товарища – чувства Волкова перед зарубой с Павловичем

Взвешивание перед UFC Saudi Arabia: Уиттакер тяжелее Алискерова, Павлович перевесил Волкова