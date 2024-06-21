Павлович и Волков провели битву взглядов перед боем в Саудовской Аравии
Сергей Павлович и Александр Волков провели финальную битву взглядов.
Поединок пройдет в соглавном событии турнира UFC Saudi Arabia, который состоится 22 июня в Эр-Рияде.
Каково выходить на бой UFC против товарища – чувства Волкова перед зарубой с Павловичем
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То что бразильцы и американцы в UFC каждый выходные друг друга лупят никого не смущает:)
Не понимаю, почему, многие до сих пор UFC смотрят через призму условного ЧМ.
Тут нет стран, нет плей-офф.
Это коммерческая организация, бои в котировки проводят ради заработка денег.
По моему видно, что оба искренне уверены в том, что он согласился не первым))