Волков – о спаррингах с Павловичем: «Сергей заряжает сильно с правой. Неприятно по голове получать»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Александр Волков Сергей Павлович UFC Saudi Arabia Павлович − Волков Бокс/MMA/UFC

Александр Волков рассказал о спаррингах с Сергеем Павловичем.

– Вы говорили, что не выиграли ни одного раунда в спаррингах против Павловича. По какому сценарию они проходили?

– Он выходит и сразу бьет очень сильный джеб. А потом начинает правой бить сильно и попадает. Я бью и не получается сильно попадать – такой сценарий. Неприятно получать по голове.

– У Павловича огромный размах рук – на 10 см больше, чем у вас. Как это ощущалось в спаррингах?

– Сложно, конечно. Он руку вытягивал и не получалось до него достать. Приходилось очень много уклоняться. А я уклоняться не очень умею, я же высокий.

– Говорят, в партере Павлович накрывает, как бетонной плитой. Вы с ним боролись?

– По грэпплингу мы с ним не боролись, немножко в стойке. Там он хорошо борется, у него база греко-римской борьбы. Парень крепкий, я не мог что-то сделать – в стойке он борется получше.

– Правда, что Павлович – боец одного раунда? Каким было его кардио на тренировках?

– Он выносливый, на тренировках в кардио мне никогда не уступал. До самого конца тренировался. Сложно сказать, что будет в поединке, но на тренировке он показывал хорошую выносливость, − сказал тяжеловес UFC Александр Волков, который 22 июня подерется с Сергеем Павловичем в Эр-Рияде.

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6 комментариев
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Зачем он все это говорит? Он как будто изо всех сил старается снизить интерес к бою, представьте другой боец в каждом интервью перед боем говорит, что противник на каждом спарринге уничтожал его одной левой. Хорошо что Дана не понимает по-русски, но если кто-то скажет ему, он будет зол.
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Ответ Brosco
У русских парней своих мозгов что-ли не было?. Бабки броо бабки. Я бы понял если бы бойня была бы за пояс а так два якобы друга будут рубить друг друга на потеху богатым дядям из Дубаев и остальных мест. Не по словянски как то .
согласен, брат!!!
+1
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Ответ artem klishin
грязный Дана заключил пари на $1 с другим миллиардером, как в фильме «Поменяться местами» что сможет свести между собой двух русских парней против их воли. угадайте, кто стал богаче на один доллар?
У русских парней своих мозгов что-ли не было?.
Бабки броо бабки.
Я бы понял если бы бойня была бы за пояс а так два якобы друга будут рубить друг друга на потеху богатым дядям из Дубаев и остальных мест. Не по словянски как то .
+1
-1
0
Ответ SGambler
Зачем он все это говорит? Он как будто изо всех сил старается снизить интерес к бою, представьте другой боец в каждом интервью перед боем говорит, что противник на каждом спарринге уничтожал его одной левой. Хорошо что Дана не понимает по-русски, но если кто-то скажет ему, он будет зол.
Саня просто перечисляет очевидные плюсы Павловича, внутряки ему нет смысла выносить на публику - не по-мужски, да и тактически неверно. И откровенно лукавит он - антропометрия у Сани хорошая для того, чтобы драться с Павловичем, удар у Волка тоже плотный. И с панчерами Волк дрался уже.
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