Волков – о спаррингах с Павловичем: «Сергей заряжает сильно с правой. Неприятно по голове получать»

Александр Волков рассказал о спаррингах с Сергеем Павловичем.

– Вы говорили, что не выиграли ни одного раунда в спаррингах против Павловича. По какому сценарию они проходили?

– Он выходит и сразу бьет очень сильный джеб. А потом начинает правой бить сильно и попадает. Я бью и не получается сильно попадать – такой сценарий. Неприятно получать по голове.

– У Павловича огромный размах рук – на 10 см больше, чем у вас. Как это ощущалось в спаррингах?

– Сложно, конечно. Он руку вытягивал и не получалось до него достать. Приходилось очень много уклоняться. А я уклоняться не очень умею, я же высокий.

– Говорят, в партере Павлович накрывает, как бетонной плитой. Вы с ним боролись?

– По грэпплингу мы с ним не боролись, немножко в стойке. Там он хорошо борется, у него база греко-римской борьбы. Парень крепкий, я не мог что-то сделать – в стойке он борется получше.

– Правда, что Павлович – боец одного раунда? Каким было его кардио на тренировках?

– Он выносливый, на тренировках в кардио мне никогда не уступал. До самого конца тренировался. Сложно сказать, что будет в поединке, но на тренировке он показывал хорошую выносливость, − сказал тяжеловес UFC Александр Волков, который 22 июня подерется с в Эр-Рияде.

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