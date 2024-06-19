Павлович заявил, что Волков первым принял бой с ним: «Менеджеры мне сказали, что Александр согласился»

Сергей Павлович рассказал о переговорах перед боем с Александром Волковым.

«Изначально мы вроде бы рассчитывали, что до пояса драться не будем. Но от своих менеджеров я узнал, что та сторона согласилась.

Мне всегда казалось, что или оба отказываются, или оба соглашаются. Если они согласились, я тоже дал свое согласие», − сказал тяжеловес UFC Сергей Павлович, который 22 июня подерется с в Эр-Рияде.

Волков − об отношениях с Павловичем: «Он не то чтобы друг. Не обидело, что Сергей не отказался от боя»