Павлович заявил, что Волков первым принял бой с ним: «Менеджеры мне сказали, что Александр согласился»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Александр Волков Сергей Павлович UFC Saudi Arabia Павлович − Волков Бокс/MMA/UFC

Сергей Павлович рассказал о переговорах перед боем с Александром Волковым.

«Изначально мы вроде бы рассчитывали, что до пояса драться не будем. Но от своих менеджеров я узнал, что та сторона согласилась.

Мне всегда казалось, что или оба отказываются, или оба соглашаются. Если они согласились, я тоже дал свое согласие», − сказал тяжеловес UFC Сергей Павлович, который 22 июня подерется с Александром Волковым в Эр-Рияде.

Волков − об отношениях с Павловичем: «Он не то чтобы друг. Не обидело, что Сергей не отказался от боя»

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5 комментариев
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Павловича просто развели. сказали, что Волков уже готов и вообще побьёт его, чтоб тот согласился. Волкову сказали то же самое... классическая разводка
+27
0
+27
сейчас до боя разосраться успеют как раз
+17
0
+17
Ответ artem klishin
Павловича просто развели. сказали, что Волков уже готов и вообще побьёт его, чтоб тот согласился. Волкову сказали то же самое... классическая разводка
Жиза. Я школу вспомнил. Нас малявок так старшеклассники травили между собой)
+9
-1
+8
Ответ artem klishin
Павловича просто развели. сказали, что Волков уже готов и вообще побьёт его, чтоб тот согласился. Волкову сказали то же самое... классическая разводка
Есть такая вещь как телефон или интернет , заходишь туда и пишешь : Палыч или Саня ты на бой согласился? Они же чуть ли не братья тут все писали а спросить друг у друга не додумались
+6
-1
+5
Судя по комментариям перед боем, тут один Саня на позитиве. Павлович на какой-то пассивной агрессии. И вот даже фиг знает, что лучшехуже.
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