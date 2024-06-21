Взвешивание перед UFC Saudi Arabia: Уиттакер тяжелее Алискерова, Павлович перевесил Волкова

В Эр-Рияде прошла церемония взвешивания перед UFC Saudi Arabia.

Турнир состоится 22 июня – его возглавит поединок в среднем весе между и .

Результаты взвешивания:

Роберт Уиттакер (84,4 кг) – Икрам Алискеров (83,5 кг);

Сергей Павлович (117,9 кг) – Александр Волков (117 кг);

Келвин Гастелум (83,7 кг) – Даниэль Родригес (83,5 кг);

Шара Буллет (84,1 кг) – Антонио Троколи (84,1 кг);

Джонни Уокер (93,4 кг) – Волкан Оздемир (93,4 кг).

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