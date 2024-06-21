Взвешивание перед UFC Saudi Arabia: Уиттакер тяжелее Алискерова, Павлович перевесил Волкова

Теги UFC MMA Александр Волков Сергей Павлович Роберт Уиттакер Шарабутдин Магомедов Икрам Алискеров UFC Saudi Arabia Павлович − Волков Бокс/MMA/UFC

В Эр-Рияде прошла церемония взвешивания перед UFC Saudi Arabia.

Турнир состоится 22 июня – его возглавит поединок в среднем весе между Робертом Уиттакером и Икрамом Алискеровым.

Результаты взвешивания:

  • Роберт Уиттакер (84,4 кг) – Икрам Алискеров (83,5 кг);
  • Сергей Павлович (117,9 кг) – Александр Волков (117 кг);
  • Келвин Гастелум (83,7 кг) – Даниэль Родригес (83,5 кг);
  • Шара Буллет (84,1 кг) – Антонио Троколи (84,1 кг);
  • Джонни Уокер (93,4 кг) – Волкан Оздемир (93,4 кг).

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2 комментария
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Кто в теме, Троколи опасный тип?
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Даже не припомню, когда выходили два бойца в одной весовой и это не тяжи и чтобы разница была в весе почти килограмм. Видимо, все дело в том, что Икрам по сути неделю назад еще сделал вес, когда должен был выступать и поэтому недобор случился. Мне почему-то казалось, что из-за дополнительной сгонки ему тяжелее будет сделать вес.
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