Взвешивание перед UFC Saudi Arabia: Уиттакер тяжелее Алискерова, Павлович перевесил Волкова
В Эр-Рияде прошла церемония взвешивания перед UFC Saudi Arabia.
Турнир состоится 22 июня – его возглавит поединок в среднем весе между Робертом Уиттакером и Икрамом Алискеровым.
Результаты взвешивания:
- Роберт Уиттакер (84,4 кг) – Икрам Алискеров (83,5 кг);
- Сергей Павлович (117,9 кг) – Александр Волков (117 кг);
- Келвин Гастелум (83,7 кг) – Даниэль Родригес (83,5 кг);
- Шара Буллет (84,1 кг) – Антонио Троколи (84,1 кг);
- Джонни Уокер (93,4 кг) – Волкан Оздемир (93,4 кг).
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