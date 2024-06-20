Павлович – о поединке с Волковым: «Не вижу в нем никаких плюсов. Вообще. Но будет настоящая война»

Сергей Павлович признался, что не видит смысла в поединке с Александром Волковым.

«Никаких плюсов в этом поединке не вижу. Хоть с какой стороны не возьми. Даже с позиции рейтинга. Плюсов нет, но имеем то, что имеем. В любом случае нужно сражаться. Нужна победа. Для профессионального спорта это нормальное явление.

Волков – разносторонне развитый спортсмен высокого уровня. Может подраться и побороться. К нему нужно относиться очень серьезно. Не должно быть пренебрежения. Нужно быть на острие, пройти весь лагерь и быть готовым ко всему. Легкой прогулки не будет, будет настоящая война», – заявил боец UFC Сергей Павлович.

Напомним, Павлович подерется с Александром Волковым 22 июня на турнире UFC Saudi Arabia.

Павлович заявил, что Волков первым принял бой с ним: «Менеджеры мне сказали, что Александр согласился»

Каково выходить на бой UFC против товарища – чувства Волкова перед зарубой с Павловичем