Тайсон Фьюри: «Боксировать с Усиком было намного проще, чем я ожидал. Иногда казалось, что напротив меня любитель»

Теги Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Тайсон Фьюри высказался о поражении от Александра Усика.

«Боксировать с Усиком было намного проще, чем я ожидал. Люди говорили, что по нему трудно попасть, но я наносил комбинации из четырех ударов и смеялся над ним. Возможно, проблема заключалась в том, что мне было слишком весело.

Это было слишком просто. Иногда казалось, что напротив меня боксер-любитель. Я слишком сильно наслаждался этим. Заигрался – и заплатил большую цену в девятом раунде», – сказал бывший чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри.

Фьюри – Усику: «Приводи себя в порядок. Увидимся в декабре»

Фьюри − о реванше с Усиком: «Я добился в боксе всего, но впервые мне предстоит закрыть поражение»

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12 комментариев
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А мне вот показалось, что к любителю гораздо ближе была шпала, стоявшая напротив Усика и Нганну
+17
-3
+14
Тайсон "трепач-алкаш" Фьюри
+11
-2
+9
Ответ Богдан
А мне вот показалось, что к любителю гораздо ближе была шпала, стоявшая напротив Усика и Нганну
Не знаю как Фьюри а мне реально было весело в 9 раунде, потом еще раз 100 пересмотрел 🥴😁
+10
-2
+8
В бою казалось, что любитель толстяк Фьюри!))
+6
-2
+4
Тайсон Фьюри: «Ужраться в клубе было намного проще, чем я ожидал»
+5
-2
+3
С 4 по 6 раунд действительно казалось что Усику хана, но потом угловые перестроили план Усика и он прибавил, а Фьюри сдулся
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+2
У цыгана подгорает)) Ну и поделом, может хоть на реванш соберётся.
+3
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Чё та я не увидел на ринге веселого Фьюри
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Угу. Мы видели как фурик спасался от этого " любителя"
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Веселее всего, наверное, Фьюри было в 9-м раунде, когда его болтало по всему рингу как тряпку и он спасался от нокаута у канатов.
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Бой проиграл, теперь время пьяных интервью.
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Как же люди всё быстро забывают. В мгновение ока человек из доминирующего чемпиона после первого поражения в карьере в близком бою превращается в "алкаша", "шпалу", "толстяка", "любителя" и т.д.
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