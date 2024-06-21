Тайсон Фьюри: «Боксировать с Усиком было намного проще, чем я ожидал. Иногда казалось, что напротив меня любитель»

Тайсон Фьюри высказался о поражении от Александра Усика.

«Боксировать с было намного проще, чем я ожидал. Люди говорили, что по нему трудно попасть, но я наносил комбинации из четырех ударов и смеялся над ним. Возможно, проблема заключалась в том, что мне было слишком весело.

Это было слишком просто. Иногда казалось, что напротив меня боксер-любитель. Я слишком сильно наслаждался этим. Заигрался – и заплатил большую цену в девятом раунде», – сказал бывший чемпион мира по боксу .

Фьюри – Усику: «Приводи себя в порядок. Увидимся в декабре»

Фьюри − о реванше с Усиком: «Я добился в боксе всего, но впервые мне предстоит закрыть поражение»