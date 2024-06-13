Фьюри − о реванше с Усиком: «Я добился в боксе всего, но впервые мне предстоит закрыть поражение»

Теги тяжелый вес Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Тайсон Фьюри заявил, что готовится к реваншу с Александром Усиком.

«Послушайте меня! Я добился в боксе всего: у меня были титулы и рекорды. Но еще никогда мне не приходилось возвращаться после поражения.

21 декабря в Эр-Рияде король вернет свой трон и станет абсолютным чемпионом. Усик, я иду за тобой! Приготовься к встрече с цыганским королем!

Путь к искуплению − это все для меня. Знаю, что мне нужно сделать и какие ошибки исправить. Я верю, что это неизбежно», − написал в соцсетях боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри, проигравший Александру Усику в бою за звание абсолютного чемпиона мира.

Тайсон Фьюри напился и не стоял на ногах – его выгнали из бара. Уже не первый раз

Рой Джонс считает, что Усик победит Фьюри в реванше: «Тайсон умен и исправит ошибки, но Александр снова выиграет»

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3 комментария
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Проиграть еще раз, за такие деньги, вполне себе решение.
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В баре уже искупился.
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Всего добился Усик. При чем в 2 весовых.
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