Фьюри − о реванше с Усиком: «Я добился в боксе всего, но впервые мне предстоит закрыть поражение»
Тайсон Фьюри заявил, что готовится к реваншу с Александром Усиком.
«Послушайте меня! Я добился в боксе всего: у меня были титулы и рекорды. Но еще никогда мне не приходилось возвращаться после поражения.
21 декабря в Эр-Рияде король вернет свой трон и станет абсолютным чемпионом. Усик, я иду за тобой! Приготовься к встрече с цыганским королем!
Путь к искуплению − это все для меня. Знаю, что мне нужно сделать и какие ошибки исправить. Я верю, что это неизбежно», − написал в соцсетях боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри, проигравший Александру Усику в бою за звание абсолютного чемпиона мира.
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Рой Джонс считает, что Усик победит Фьюри в реванше: «Тайсон умен и исправит ошибки, но Александр снова выиграет»