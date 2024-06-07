Бой Усика и Фьюри продал 1,5 млн платных трансляций (ESPN)

Бой Александра Усика и Тайсона Фьюри продал больше миллиона платных трансляций.

Напомним, что 18 мая победил раздельным решением и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

По данным ESPN, поединок собрал 1,5 млн платных трансляций, доход от которых составил 50 млн долларов.

40 млн долларов принесли спонсорские соглашения, выручка с билетов – 3 млн долларов.

Почему нам обязательно нужен реванш Усика и Фьюри

Более 20 млн человек посмотрели бой Усика и Фьюри нелегально. Организаторы недосчитались £95 млн