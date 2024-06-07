Бой Усика и Фьюри продал 1,5 млн платных трансляций (ESPN)

Теги тяжелый вес Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Бой Александра Усика и Тайсона Фьюри продал больше миллиона платных трансляций.

Напомним, что 18 мая Александр Усик победил Тайсона Фьюри раздельным решением и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

По данным ESPN, поединок собрал 1,5 млн платных трансляций, доход от которых составил 50 млн долларов.

40 млн долларов принесли спонсорские соглашения, выручка с билетов – 3 млн долларов.

Почему нам обязательно нужен реванш Усика и Фьюри

Более 20 млн человек посмотрели бой Усика и Фьюри нелегально. Организаторы недосчитались £95 млн

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3 комментария
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Отличный результат показали парни, бокс все ещё жив получается.
Притом в не самое удобное время для США шло событие ведь, по крайней мере не для всех.
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Экономисты :)
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Сколько бесплатно выпросили украинцы?
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