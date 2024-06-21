Фьюри – Усику: «Приводи себя в порядок. Увидимся в декабре»

Теги Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Тайсон Фьюри высказался о реванше с Александром Усиком.

«Мне придется нокаутировать его, потому что я не смогу победить решением. Это прискорбно, ведь просто выиграть бой – это уже сложная задача. Не говоря уже о том, чтобы сделать это досрочно.

Но я уверен в себе и с нетерпением жду вызова. Я слышал, что у него сломаны челюсть и глазница. Александр, приводи себя в порядок. Увидимся в декабре», – сказал бывший чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри.

Фьюри − о реванше с Усиком: «Я добился в боксе всего, но впервые мне предстоит закрыть поражение»

Почему нам обязательно нужен реванш Усика и Фьюри

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6 комментариев
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В кошельках будет полный порядок у обоих это точно
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Это Фьюри нужно "приводить себя в порядок"
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Ответ Alex1104
У Вас проблемы?
У меня то нет. А вас походу будут
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-1
0
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