Фьюри – Усику: «Приводи себя в порядок. Увидимся в декабре»

Тайсон Фьюри высказался о реванше с Александром Усиком.

«Мне придется нокаутировать его, потому что я не смогу победить решением. Это прискорбно, ведь просто выиграть бой – это уже сложная задача. Не говоря уже о том, чтобы сделать это досрочно.

Но я уверен в себе и с нетерпением жду вызова. Я слышал, что у него сломаны челюсть и глазница. Александр, приводи себя в порядок. Увидимся в декабре», – сказал бывший чемпион мира по боксу .

Фьюри − о реванше с Усиком: «Я добился в боксе всего, но впервые мне предстоит закрыть поражение»

Почему нам обязательно нужен реванш Усика и Фьюри