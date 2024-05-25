Боб Арум: «Фьюри победил Усика с преимуществом в один раунд»

Боб Арум считает, что Тайсон Фьюри победил Александра Усика.

«После десятого раунда я сказал Фрэнку Уоррену, что Тайсон должен выиграть один из следующих двух раундов, чтобы победить в бою. Он не выиграл 11-й, но явно победил в 12-м.

Фьюри выиграл с преимуществом в один раунд», – заявил промоутер Боб Арум.

Напомним, Александр Усик победил Тайсона Фьюри раздельным решением судей.

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