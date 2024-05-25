Боб Арум: «Фьюри победил Усика с преимуществом в один раунд»

Теги Боб Арум Фрэнк Уоррен Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Боб Арум считает, что Тайсон Фьюри победил Александра Усика.

«После десятого раунда я сказал Фрэнку Уоррену, что Тайсон должен выиграть один из следующих двух раундов, чтобы победить в бою. Он не выиграл 11-й, но явно победил в 12-м.

Фьюри выиграл с преимуществом в один раунд», – заявил промоутер Боб Арум.

Напомним, Александр Усик победил Тайсона Фьюри раздельным решением судей.

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7 комментариев
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Старик бредит.. Победа усика чистейшая
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Дед, пей таблетки, а то по жопе получишь.
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Вот так мы и узнали, каким местом Боб Арум смотрел бой.
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выдал желаемое за действительное
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Это типа Фьюри взял 6 раундов, Усик 5, а один раунд ничейный? Так тогда все равно не получается победа брита. При том, что ничейные раунды в боксе крайне редко ставят судьи.
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Даже если это и так (насчитать можно все что угодно и в любительском боксе и в профи) , но 30 секунд что Тайсон летал по рингу и канатам уже вошли в историю и наследие Усика. Думаю, что в реванше также победит Александр
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Ответ wallenberg
Дед, пей таблетки, а то по жопе получишь.
К сожалению, таблеток от альцгеймера и деменции еще не придумали😔
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