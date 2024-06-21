Гарсия и Хейни договорились провести повторный бой в 2025 году

Райан Гарсия и Дэвин Хейни договорились провести повторный бой в 2025 году.

Ранее стало известно, что атлетическая комиссия штата Нью-Йорк (NYSAC) отстранила Гарсию на 12 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Первый поединок между Гарсией и Хейни признан несостоявшимся.

«Я рад, что ему не присудили поражение, потому что мне такая победа не нужна. Райан, давай подеремся снова, когда твоя дисквалификация подойдет к концу. Чистый, честный бой. Самое громкое событие в боксе!» – написал в социальных сетях Хейни.

«Хорошо, Дэвин, я прощаю тебя. Давай сделаем это снова. Любовь победит. Самый громкий бой в боксе», – ответил .

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