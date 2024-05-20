Хейни хочет аннулировать итоги боя с Гарсией. Райан отреагировал: «Заткнись, пока я не ударил тебя еще одним левым хуком, сука»

Теги бокс Райан Гарсия Дэвин Хейни контент Бокс/MMA/UFC

Хейни поддержал идею дисквалифицировать Гарсию и аннулировать результат их боя.

Дэвин Хейни репостнул в соцсетях запись, в которой предложено аннулировать результат его поединка с Гарсией, чтобы он вернул ноль в графе поражений, а Райана – дисквалифицировать.

Гарсия отреагировал: «Брат, заткнись, пока я не ударил тебя еще одним левым хуком, сука».

Райан Гарсия сдал положительный тест на допинг

Хейни обратился в атлетическую комиссию с требованием присудить Гарсии поражение

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