Хейни хочет аннулировать итоги боя с Гарсией. Райан отреагировал: «Заткнись, пока я не ударил тебя еще одним левым хуком, сука»
Хейни поддержал идею дисквалифицировать Гарсию и аннулировать результат их боя.
Дэвин Хейни репостнул в соцсетях запись, в которой предложено аннулировать результат его поединка с Гарсией, чтобы он вернул ноль в графе поражений, а Райана – дисквалифицировать.
Гарсия отреагировал: «Брат, заткнись, пока я не ударил тебя еще одним левым хуком, сука».
Райан Гарсия сдал положительный тест на допинг
Хейни обратился в атлетическую комиссию с требованием присудить Гарсии поражение