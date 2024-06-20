Александр Волков: «Я немного боюсь драться с Павловичем и не знаю, как его победить. Мне нужна удача»

Теги UFC MMA Александр Волков Сергей Павлович Павлович − Волков Бокс/MMA/UFC

Александр Волков признался, что не знает, как победить Сергея Павловича.

«Сергей – сложный соперник. Честно, я немного боюсь с ним драться. Вы видели, какой он большой? У него огромные руки и кулаки... Фух! Я нервничаю. Но, как бы то ни было, у самурая есть только путь. Я постараюсь показать лучшую версию себя.

Я думаю, что в этом бою мне очень нужна будет удача. Возможно, я выиграю лаки-панчем. Я не знаю, как выиграть, но верю в себя», – признался Александр Волков на пресс-конференции.

Напомним, Волков подерется с Сергеем Павловичем 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Павлович – о поединке с Волковым: «Не вижу в нем никаких плюсов. Вообще. Но будет настоящая война»

Павлович заявил, что Волков первым принял бой с ним: «Менеджеры мне сказали, что Александр согласился»

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Сергей Павлович
40%
Сергей Павлович
Александр Волков
42%
Александр Волков
Ничья
18%
Том Аспиналл

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10 комментариев
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Да стелит, пыль в глаза, аля Райан Гарсия, все он знает, Оверима пересматривал, да и Аспиналом смотрел, чем больше он говорит что не знает что делать, тем более верится в его победу
+41
-1
+40
отличный план на бой!
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+13
Саня, не забудь еще перед боем обнять дружески Сергея и задушевно смотреть в глаза положа руку на плечо. Рабочий вариант усмирения Сергея от Аспиналла)
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0
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у Тома научился? типо боишся и всё такое
+11
0
+11
Ага, с Нганну не боялся, а тут боится
+4
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Саня очень качественно троллит перед этим боем. Вообще высшее техническое образование ( Бауманка, если не путаю) не шутка
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В натуре понты колотит.Короче,заряду на него по ходу .Кредит нужно взять только успеть.
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тут или Павлович нокаутом на первой минуте или Волков решением пролежав на Павловиче все 15 минут
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Ответ alex8585
Ага, с Нганну не боялся, а тут боится
Когда это он с Нганну дрался?
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