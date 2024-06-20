Александр Волков: «Я немного боюсь драться с Павловичем и не знаю, как его победить. Мне нужна удача»

Александр Волков признался, что не знает, как победить Сергея Павловича.

«Сергей – сложный соперник. Честно, я немного боюсь с ним драться. Вы видели, какой он большой? У него огромные руки и кулаки... Фух! Я нервничаю. Но, как бы то ни было, у самурая есть только путь. Я постараюсь показать лучшую версию себя.

Я думаю, что в этом бою мне очень нужна будет удача. Возможно, я выиграю лаки-панчем. Я не знаю, как выиграть, но верю в себя», – признался Александр Волков на пресс-конференции.

Напомним, Волков подерется с Сергеем Павловичем 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Павлович – о поединке с Волковым: «Не вижу в нем никаких плюсов. Вообще. Но будет настоящая война»

Павлович заявил, что Волков первым принял бой с ним: «Менеджеры мне сказали, что Александр согласился»