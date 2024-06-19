Волков − об отношениях с Павловичем: «Он не то чтобы друг. Не обидело, что Сергей не отказался от боя»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Александр Волков Сергей Павлович UFC Saudi Arabia Павлович − Волков Бокс/MMA/UFC

Александр Волков не обиделся на Сергея Павловича за согласие выйти на бой.

Напомним, что поединок Александра Волкова и Сергея Павловича пройдет 22 июня в Саудовской Аравии

– Вы признавались, что бой с Павловичем «не вдохновляет». Тяжело настроиться на бой с другом?

– Он не то чтобы друг… Я друзьями могу назвать ограниченное количество людей в жизни. Он – товарищ, спарринг-партнер, с которым я тренировался.

Настрой, конечно, есть. Нужно добираться до топов. Ну, я и так в топе… Добираться до пояса. Есть задача, которую нужно выполнить. Это мотивирует.

– Не обидело, что Павлович не отказался боя? Казалось, у него есть варианты – например, Сирил Ган.

– Я в таком возрасте – и спортивном, и личном – что мало чему удивляюсь и на что обижаюсь. Негатива я не испытывал. Так бывает, ничего страшного.

У него свои задачи, у меня свои. Сейчас мы тренируемся в разных местах. Видимо, он так решил. Посмотрим, что из этого выйдет, − сказал тяжеловес UFC Александр Волков в интервью Sports.

«Нужно добираться до пояса UFC». Бой двух русских тяжей – а что такое выходить против друга?

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7 комментариев
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я вот не понимаю, а чего бы им собственно и не подраться? почему кто то должен отказываться? Драма какая то на пустом месте. Ну да - из одной страны. Да - тренировались когда то вместе. Они не братья и даже не друзья. Оба ставят высокие цели и получилось так что пути пересеклись. Ничего страшного, выйдут и покажут хороший бой. Большую часть жизни в спорте мы соревнуемся с соотечественниками, местные промоушены с соотечественниками - тоже без проблем. Это спорт, ничего личного.
+20
-1
+19
Ответ San9
Удивительно, конечно. Обоим задали одинаковые вопросы, и оба отвечают в духе - "видимо он решил драться, что поделаешь, раз не отказался, то и я не буду". Зачем тогда вообще было соглашаться?
Обоим нужен бой с сопорником, который бы имел высокое место в рейтинге. В смешанных единоборствах не обязательно ненавидеть соперника, что бы набить ему морду.
+7
-1
+6
Удивительно, конечно. Обоим задали одинаковые вопросы, и оба отвечают в духе - "видимо он решил драться, что поделаешь, раз не отказался, то и я не буду". Зачем тогда вообще было соглашаться?
+6
-1
+5
Как 2 бабы себя ведут. Нужно относиться к этой ситуации более профессионально
+6
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+2
Пусть кто нибудь уже слетит с боя
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ну как видно оба были не прочь повы..ваться "с другом не выйду на потеху", но каждый очканул, что второй отмочит такое же и Дана не долго думая забанит обоих на пару лет
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