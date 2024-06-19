Волков − об отношениях с Павловичем: «Он не то чтобы друг. Не обидело, что Сергей не отказался от боя»

Александр Волков не обиделся на Сергея Павловича за согласие выйти на бой.

Напомним, что поединок Александра Волкова и пройдет 22 июня в Саудовской Аравии

– Вы признавались, что бой с Павловичем «не вдохновляет». Тяжело настроиться на бой с другом?

– Он не то чтобы друг… Я друзьями могу назвать ограниченное количество людей в жизни. Он – товарищ, спарринг-партнер, с которым я тренировался.

Настрой, конечно, есть. Нужно добираться до топов. Ну, я и так в топе… Добираться до пояса. Есть задача, которую нужно выполнить. Это мотивирует.

– Не обидело, что Павлович не отказался боя? Казалось, у него есть варианты – например, Сирил Ган.

– Я в таком возрасте – и спортивном, и личном – что мало чему удивляюсь и на что обижаюсь. Негатива я не испытывал. Так бывает, ничего страшного.

У него свои задачи, у меня свои. Сейчас мы тренируемся в разных местах. Видимо, он так решил. Посмотрим, что из этого выйдет, − сказал тяжеловес UFC Александр Волков в интервью Sports.

«Нужно добираться до пояса UFC». Бой двух русских тяжей – а что такое выходить против друга?