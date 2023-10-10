Аспиналл – об отказе Гана от боя: «Сирил ведет себя как мажор из частной школы: нельзя получить титульник за победу над 8-м номером дивизиона»

Том Аспиналл раскритиковал Сирила Гана за отказ от боя.

«Не знаю, его поведение, на мой взгляд, выглядит не очень мудро. Не потому что он отказался от боя лично со мной, а из-за его взгляда на вещи.

Это очень напоминает мне частную школу, где учатся мажоры. Он дрался за титул с и проиграл ему, будучи временным чемпионом.

Затем он впечатляюще победил и вернулся к титульнику с Джонсом. Он дрался с Джоном и очень легко ему проиграл, не оказав никакого сопротивления.

Нельзя победить 8-го или 9-го номера дивизиона и сразу вернуться к бою с . Так не бывает. У тебя было два титульника, и оба ты проиграл. Нужно сделать еще что-то», – сказал топовый тяжеловес UFC Том Аспиналл.

Сирил Ган передумал драться с Аспинэллом: «Для меня это не имеет смысла, я – претендент №1 на титул»