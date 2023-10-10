Аспиналл – об отказе Гана от боя: «Сирил ведет себя как мажор из частной школы: нельзя получить титульник за победу над 8-м номером дивизиона»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Фрэнсис Нганну Тай Туиваса Сирил Ган Том Аспинэлл Бокс/MMA/UFC

Том Аспиналл раскритиковал Сирила Гана за отказ от боя.

«Не знаю, его поведение, на мой взгляд, выглядит не очень мудро. Не потому что он отказался от боя лично со мной, а из-за его взгляда на вещи.

Это очень напоминает мне частную школу, где учатся мажоры. Он дрался за титул с Нганну и проиграл ему, будучи временным чемпионом.

Затем он впечатляюще победил Тая Туивасу и вернулся к титульнику с Джонсом. Он дрался с Джоном и очень легко ему проиграл, не оказав никакого сопротивления.

Нельзя победить 8-го или 9-го номера дивизиона и сразу вернуться к бою с Джоном Джонсом. Так не бывает. У тебя было два титульника, и оба ты проиграл. Нужно сделать еще что-то», – сказал топовый тяжеловес UFC Том Аспиналл.

Сирил Ган передумал драться с Аспинэллом: «Для меня это не имеет смысла, я – претендент №1 на титул»

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1 комментарий

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mario-romario
Том абсолютно прав 👍
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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