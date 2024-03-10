Дана Уайт: «Если бы Фьюри подготовился, то нокаутировал бы Нганну, как это сделал Джошуа»

Теги UFC Дана Уайт MMA Тайсон Фьюри Энтони Джошуа бокс Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Уайт уверен, что Фьюри нокаутировал бы Нганну, если бы хорошо готовился к бою.

«Если бы Фьюри нормально подготовился к бою, а не выглядел бы как человек, который съел Тайсона Фьюри, то его поединок с Фрэнсисом Нганну закончился бы так же, как и у Энтони Джошуа. Вы знаете мое мнение о кросс-боях, так все и заканчивается», – заявил президент UFC Дана Уайт.

Напомним, что поединок Джошуа – Нганну состоялся 8 марта в Саудовской Аравии и завершился победой Энтони нокаутом во втором раунде.

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25 комментариев
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Ваш кэп, добавил Уайт. Нет, ну конечно Дана не мог свои две копейки не вставить, теперь-то, после падения гиганта. А что-то после боя с Фьюри я таких высказываний от него не припоминаю. В любом случае, пинать лежачего - такое себе занятие. Тем временем Нганну:
а) Осуществил детскую мечту - стал боксером
б) Вырвался из нищеты в богатую жизнь
в) Вырвался из как ему казалось каббалы Даны - гарантированных 600к за бой в UFC
г) Навязал PFL какие-то немыслимо хорошие для себя условия, да так что можно и в боксе драться и менеджером по Африке поработать в MMA лиге (вообще супер, канешна)
+27
-6
+21
Ответ Born is the King
Нганну не выходил против средняков и нокаутировал его только олимпийский чемпион и бывший неоспоримый чемпион, который много работал над силой удара для этого боя
Причем тут сила удара... Нганну бы и Поветкин вырубил.. Он не боксер
+17
-5
+12
Ответ Mercedes
Возможно то что Фьюри в рестлинге играл, дало ему понимание как делать шоу, хоть чуть и не уснул, а Джошуа слишком серьёзно отнёсся к поединку
Тоже так думаю)) Тайсон чуток переиграл, а Энтони недоиграл, возможно не был уверен что можно поиграть, а лучше всех сыграл Флойд Мейвезер против Конора, дал тому поработать вначале, а в конце взял тепленького и зрители получили шоу
+6
-1
+5
Ответ Cyle Rayner
Поветкин спать ляжет против Нгану.
Хорошая шутка
Поветкин элитный боксер также как и Энтони ОЧ
+6
-2
+4
совсем недавно Дана кричал, что хочет устроить бой Джонсу с топ боксером
+3
0
+3
Это проблемы Фьюри)
По факту топовый боксёр (более того не битый чемпион) должен даже без специальной подготовки выносить чувака из другого вида спорта.
+3
0
+3
Ответ Александр Степанов
а) Нгану изначально и был боксером б) 600к гарантированного гонорара и проценты с ППВ, что в сумме больше миллиона долларов точно - такая себе нищета. Я согласен на такие расклады в) тут молодец г) тут тоже молодец
Вы оба не поняли расклада «б». 600к он получал по старому контракту. По новому ему предлагали 5 млн фиксы, что для юфс сумасшедшие бабки
+3
0
+3
Возможно то что Фьюри в рестлинге играл, дало ему понимание как делать шоу, хоть чуть и не уснул, а Джошуа слишком серьёзно отнёсся к поединку
+1
0
+1
Ответ Вадим Сидоров
Это проблемы Фьюри) По факту топовый боксёр (более того не битый чемпион) должен даже без специальной подготовки выносить чувака из другого вида спорта.
Просто Фьюри хотел срубить ещё лёгких денег в реванш, но Джошуа все испортил))
+1
0
+1
Ответ <Inter>
совсем недавно Дана кричал, что хочет устроить бой Джонсу с топ боксером
Так он и хочет, дело тупо в бабках
+1
0
+1
Ответ Born is the King
Нганну не выходил против средняков и нокаутировал его только олимпийский чемпион и бывший неоспоримый чемпион, который много работал над силой удара для этого боя
И ему повезло что не выходил, если бы выходил то не дошёл бы до Джошуа никогда в жизни.
+2
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+1
Ответ zzzeeerrrooo
Хорошая шутка Поветкин элитный боксер также как и Энтони ОЧ
Был*, сколько ему сейчас речь?
+1
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Ответ Tpy6kaMerlina
Ваш кэп, добавил Уайт. Нет, ну конечно Дана не мог свои две копейки не вставить, теперь-то, после падения гиганта. А что-то после боя с Фьюри я таких высказываний от него не припоминаю. В любом случае, пинать лежачего - такое себе занятие. Тем временем Нганну: а) Осуществил детскую мечту - стал боксером б) Вырвался из нищеты в богатую жизнь в) Вырвался из как ему казалось каббалы Даны - гарантированных 600к за бой в UFC г) Навязал PFL какие-то немыслимо хорошие для себя условия, да так что можно и в боксе драться и менеджером по Африке поработать в MMA лиге (вообще супер, канешна)
а) Нгану изначально и был боксером
б) 600к гарантированного гонорара и проценты с ППВ, что в сумме больше миллиона долларов точно - такая себе нищета. Я согласен на такие расклады
в) тут молодец
г) тут тоже молодец
+3
-2
+1
Ответ Tpy6kaMerlina
Ваш кэп, добавил Уайт. Нет, ну конечно Дана не мог свои две копейки не вставить, теперь-то, после падения гиганта. А что-то после боя с Фьюри я таких высказываний от него не припоминаю. В любом случае, пинать лежачего - такое себе занятие. Тем временем Нганну: а) Осуществил детскую мечту - стал боксером б) Вырвался из нищеты в богатую жизнь в) Вырвался из как ему казалось каббалы Даны - гарантированных 600к за бой в UFC г) Навязал PFL какие-то немыслимо хорошие для себя условия, да так что можно и в боксе драться и менеджером по Африке поработать в MMA лиге (вообще супер, канешна)
Не отменяет того, что мма и бокс разные виды спорта. И сколько бойцов из мма отправлялись боксировать - заканчивалось это грустно в плане результата. В остальном да, Нганну заработал большие деньги, которые UFC не мог ему предложить.
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Ответ ML26
Вы оба не поняли расклада «б». 600к он получал по старому контракту. По новому ему предлагали 5 млн фиксы, что для юфс сумасшедшие бабки
Лол. Это ты не понял)
Речь про старый контракт и шла. Новый отдельная песня, там тем более про нищету нет))
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Ответ Tpy6kaMerlina
Ваш кэп, добавил Уайт. Нет, ну конечно Дана не мог свои две копейки не вставить, теперь-то, после падения гиганта. А что-то после боя с Фьюри я таких высказываний от него не припоминаю. В любом случае, пинать лежачего - такое себе занятие. Тем временем Нганну: а) Осуществил детскую мечту - стал боксером б) Вырвался из нищеты в богатую жизнь в) Вырвался из как ему казалось каббалы Даны - гарантированных 600к за бой в UFC г) Навязал PFL какие-то немыслимо хорошие для себя условия, да так что можно и в боксе драться и менеджером по Африке поработать в MMA лиге (вообще супер, канешна)
Он не лежачего пинает, а объясняет всем своим подданным, что они его рабы, а в боксе им делать нечего. Пусть дерутся в его проумоушене и не отсвечивают.
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Ответ Cyle Rayner
Был*, сколько ему сейчас речь?
44 , закончил в 21 году
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Ответ as009595@icloud.com
Тоже так думаю)) Тайсон чуток переиграл, а Энтони недоиграл, возможно не был уверен что можно поиграть, а лучше всех сыграл Флойд Мейвезер против Конора, дал тому поработать вначале, а в конце взял тепленького и зрители получили шоу
Видимо сказали растяни до поздних раундов,но в конце подустал не смог нокаутиповать
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ну все по делу сказал, Фьюри видимо в баре тренировался- поднимая,кружку с пивом....
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А чего тогда Дана хотел устроить бой Джонса по боксу против Фьюри)?
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