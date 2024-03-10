Дана Уайт: «Если бы Фьюри подготовился, то нокаутировал бы Нганну, как это сделал Джошуа»
Уайт уверен, что Фьюри нокаутировал бы Нганну, если бы хорошо готовился к бою.
«Если бы Фьюри нормально подготовился к бою, а не выглядел бы как человек, который съел Тайсона Фьюри, то его поединок с Фрэнсисом Нганну закончился бы так же, как и у Энтони Джошуа. Вы знаете мое мнение о кросс-боях, так все и заканчивается», – заявил президент UFC Дана Уайт.
Напомним, что поединок Джошуа – Нганну состоялся 8 марта в Саудовской Аравии и завершился победой Энтони нокаутом во втором раунде.
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а) Осуществил детскую мечту - стал боксером
б) Вырвался из нищеты в богатую жизнь
в) Вырвался из как ему казалось каббалы Даны - гарантированных 600к за бой в UFC
г) Навязал PFL какие-то немыслимо хорошие для себя условия, да так что можно и в боксе драться и менеджером по Африке поработать в MMA лиге (вообще супер, канешна)
Поветкин элитный боксер также как и Энтони ОЧ
По факту топовый боксёр (более того не битый чемпион) должен даже без специальной подготовки выносить чувака из другого вида спорта.
б) 600к гарантированного гонорара и проценты с ППВ, что в сумме больше миллиона долларов точно - такая себе нищета. Я согласен на такие расклады
в) тут молодец
г) тут тоже молодец
Речь про старый контракт и шла. Новый отдельная песня, там тем более про нищету нет))