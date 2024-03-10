Дана Уайт: «Если бы Фьюри подготовился, то нокаутировал бы Нганну, как это сделал Джошуа»

Уайт уверен, что Фьюри нокаутировал бы Нганну, если бы хорошо готовился к бою.

«Если бы Фьюри нормально подготовился к бою, а не выглядел бы как человек, который съел Тайсона Фьюри, то его поединок с Фрэнсисом Нганну закончился бы так же, как и у Энтони Джошуа. Вы знаете мое мнение о кросс-боях, так все и заканчивается», – заявил президент UFC Дана Уайт.

Напомним, что поединок Джошуа – Нганну состоялся 8 марта в Саудовской Аравии и завершился победой Энтони нокаутом во втором раунде.

Нганну − о критике Уайта: «Мне насрать, что думает Дана»

Дана Уайт: «О’Мэлли – величайшая звезда в истории легчайшего веса»