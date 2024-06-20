Дана Уайт: «Назовите мне вид спорта, который принес триллионы долларов дохода, но в конце концов остался ни с чем. Это бокс»

Теги UFC Дана Уайт MMA бокс Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт сравнил бизнес-модели бокса и UFC.

«Мы ведем настоящий бизнес, в отличие от бокса. Каждое боксерское мероприятие – это событие, сопоставимое с банкротством. Они пытаются получить максимум денег. Назовите мне вид спорта или любой другой бизнес в мировой истории, который принес триллионы долларов дохода, но в конце концов остался ни с чем. Это бокс.

Два парня в верхней части карда получают все. И сколько боев в год они проводят? Один? Три? Пять? У меня 52-53 турнира ежегодно. Мы реинвестируем в спорт. У нас есть инфраструктура и 450 постоянных сотрудников», – заявил президент UFC Дана Уайт.

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5 комментариев
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Честно сказать раньше турниры в ювс были интересней , а в последний год турниром много , а топовых боев маловато как и в боксе
+7
-2
+5
Эти виды спорта уже достаточное время очень сильно толкают личности. Такие как Конор, Хабиб, Порье, Адесанья, Фьюри, Флойд, Джервонта...и, неожиданно, но браться Пол.

Где есть яркие личности, там сразу интерес появляется, который привлекает тонны денег, зрительских взглядов.

Популярность действа можно легко замерять по активности к новостям на спортсе. Видно, как турниры с известными парнями сразу собирают комментарии, а у малоизвестных тишина в новостях, хотя может и бои хорошие.
+3
0
+3
Полностью согласен.
Имена делают события.
В UFC имен уже не остается.
Они до сих пор пытаются делать ставку на Конора, Джонса.
Больших имен до сих пор не открылось.
Поэтому недалек момент, когда интерес к ММА также будет спадать, как сейчас к боксу, о котором говорит Дана.

У бокса есть проблемы - это правильно.
Но, гарантированно говорить, что юфс не получит такие же проблемы - наброс на вентилятор.
Иначе, зачем ждать Джонса.
+2
0
+2
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