Дана Уайт: «Назовите мне вид спорта, который принес триллионы долларов дохода, но в конце концов остался ни с чем. Это бокс»

Дана Уайт сравнил бизнес-модели бокса и UFC.

«Мы ведем настоящий бизнес, в отличие от бокса. Каждое боксерское мероприятие – это событие, сопоставимое с банкротством. Они пытаются получить максимум денег. Назовите мне вид спорта или любой другой бизнес в мировой истории, который принес триллионы долларов дохода, но в конце концов остался ни с чем. Это бокс.

Два парня в верхней части карда получают все. И сколько боев в год они проводят? Один? Три? Пять? У меня 52-53 турнира ежегодно. Мы реинвестируем в спорт. У нас есть инфраструктура и 450 постоянных сотрудников», – заявил президент UFC Дана Уайт.

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