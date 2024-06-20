Дана Уайт: «Назовите мне вид спорта, который принес триллионы долларов дохода, но в конце концов остался ни с чем. Это бокс»
Дана Уайт сравнил бизнес-модели бокса и UFC.
«Мы ведем настоящий бизнес, в отличие от бокса. Каждое боксерское мероприятие – это событие, сопоставимое с банкротством. Они пытаются получить максимум денег. Назовите мне вид спорта или любой другой бизнес в мировой истории, который принес триллионы долларов дохода, но в конце концов остался ни с чем. Это бокс.
Два парня в верхней части карда получают все. И сколько боев в год они проводят? Один? Три? Пять? У меня 52-53 турнира ежегодно. Мы реинвестируем в спорт. У нас есть инфраструктура и 450 постоянных сотрудников», – заявил президент UFC Дана Уайт.
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Где есть яркие личности, там сразу интерес появляется, который привлекает тонны денег, зрительских взглядов.
Популярность действа можно легко замерять по активности к новостям на спортсе. Видно, как турниры с известными парнями сразу собирают комментарии, а у малоизвестных тишина в новостях, хотя может и бои хорошие.
Имена делают события.
В UFC имен уже не остается.
Они до сих пор пытаются делать ставку на Конора, Джонса.
Больших имен до сих пор не открылось.
Поэтому недалек момент, когда интерес к ММА также будет спадать, как сейчас к боксу, о котором говорит Дана.
У бокса есть проблемы - это правильно.
Но, гарантированно говорить, что юфс не получит такие же проблемы - наброс на вентилятор.
Иначе, зачем ждать Джонса.