Турки Аль эш-Шейх встретился с Даной Уайтом: «Великий человек. Нас ждут грандиозные события!»

Турки Аль эш-Шейх встретился с президентом UFC Даной Уайтом.

«Великий человек, которого я уважаю, и впереди нас ждут грандиозные события!» – написал в соцсетях председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейх.

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