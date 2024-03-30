Стрикленд пригрозил уходом из UFC, если ему не дадут реванш с дю Плесси: «Пойду за миллионы избивать Джейка Пола»

Теги UFC Дана Уайт MMA бокс Джейк Пол Шон Стрикленд Дрикус дю Плесси Бокс/MMA/UFC

Шон Стрикленд поставил ультиматум руководству UFC.

«Фанаты хотят, чтобы я решил вопрос с Дрикусом, он тоже этого хочет. Мы все знаем, что бой проходил в грязной либеральной стране, где меня поимели. Дана и все знают это.

Если бы на моем месте был другой, реванш бы состоялся! UFC, поступите правильно. Знаете, ребят, я больше не буду подниматься по этой чертовой лестнице.

Если титульник будет не моим, то я не знаю… Видимо, бокс. Пойду зарабатывать миллионы, избивая Джека Пола», − написал в соцсетях средневес UFC Шон Стрикленд, проигравший Дрикусу дю Плесси в титульном поединке среднего дивизиона.

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7 комментариев
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Так или избивай , контракт когда закончится - никто тебя не держит , уникального в тебе точно ничего нет
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Такой непоследовательный персонаж этот Стрикленд)

Мамой клялся на сцене, что для него пояс ничего не значит, а теперь хочет незамедлительный реванш после проигранного пояса в первой же защите.

И так у него плюс минус во всем)
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Ответ Дядя Нурмагомедова
Так или избивай , контракт когда закончится - никто тебя не держит , уникального в тебе точно ничего нет
Как и в Де Плюсси, два рака на безрыбье
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Шон никуда не уйдёт, пустые слова!
+2
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про какое "подниматься по лестнице" ты горбатого лепишь.
ты титульник получил нахаляву, за две победы над чуваками без рейтинга. а перед этим шёл на серии из двух поражений, бездарно слил каннониру и рухнул, как мешок с говном, от перейры в первом раунде. лысый шарлатан одарил тебя титульником с барского плеча
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