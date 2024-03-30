Стрикленд пригрозил уходом из UFC, если ему не дадут реванш с дю Плесси: «Пойду за миллионы избивать Джейка Пола»
Шон Стрикленд поставил ультиматум руководству UFC.
«Фанаты хотят, чтобы я решил вопрос с Дрикусом, он тоже этого хочет. Мы все знаем, что бой проходил в грязной либеральной стране, где меня поимели. Дана и все знают это.
Если бы на моем месте был другой, реванш бы состоялся! UFC, поступите правильно. Знаете, ребят, я больше не буду подниматься по этой чертовой лестнице.
Если титульник будет не моим, то я не знаю… Видимо, бокс. Пойду зарабатывать миллионы, избивая Джека Пола», − написал в соцсетях средневес UFC Шон Стрикленд, проигравший Дрикусу дю Плесси в титульном поединке среднего дивизиона.
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Мамой клялся на сцене, что для него пояс ничего не значит, а теперь хочет незамедлительный реванш после проигранного пояса в первой же защите.
И так у него плюс минус во всем)
ты титульник получил нахаляву, за две победы над чуваками без рейтинга. а перед этим шёл на серии из двух поражений, бездарно слил каннониру и рухнул, как мешок с говном, от перейры в первом раунде. лысый шарлатан одарил тебя титульником с барского плеча