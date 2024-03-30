Стрикленд пригрозил уходом из UFC, если ему не дадут реванш с дю Плесси: «Пойду за миллионы избивать Джейка Пола»

Шон Стрикленд поставил ультиматум руководству UFC.

«Фанаты хотят, чтобы я решил вопрос с , он тоже этого хочет. Мы все знаем, что бой проходил в грязной либеральной стране, где меня поимели. Дана и все знают это.

Если бы на моем месте был другой, реванш бы состоялся! UFC, поступите правильно. Знаете, ребят, я больше не буду подниматься по этой чертовой лестнице.

Если титульник будет не моим, то я не знаю… Видимо, бокс. Пойду зарабатывать миллионы, избивая Джека Пола», − написал в соцсетях средневес UFC Шон Стрикленд, проигравший Дрикусу дю Плесси в титульном поединке среднего дивизиона.

Имавов вызвал Стрикленда на реванш: «Если ты не трус, то приезжай в Париж»