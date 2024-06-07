Уайт сравнил Конора с Мохаммедом Али: «Если говорить о ментальности, то они находятся на одном уровне»

Теги Мохаммед Али UFC Дана Уайт MMA Конор Макгрегор бокс Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт сравнил Конора Макгрегора с Мохаммедом Али.

«Мне не нравится сравнивать людей с Али, потому что он величайший – не только как боец, но и как человек. Но если говорить о ментальности и психологии, то Макгрегор находится с ним на одном уровне.

Они лучшие в истории, когда дело доходит до ментальной войны. Вспомните, что Али сделал с Джорджем Форманом в Африке. Вспомните, что он сделал с Джо Фрейзером. А теперь посмотрите на Конора.

Он заставлял переживать всех своих оппонентов, они играли по его правилам. Конор мог залезть в голову соперника, а потом унизить и перехитрить его во всех аспектах», – сказал президент UFC Дана Уайт.

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6 комментариев
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До Хабиба
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Чтоб с ним стало с Хабибом?
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"Он заставлял переживать всех своих оппонентов, они играли по его правилам. Конор мог залезть в голову соперника, а потом унизить и перехитрить его во всех аспектах"

Что то лысого несёт... Хабиб, Порье, да даже Нейт Диаз не дадут соврать.
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"Мне не нравится сравнивать людей с Али...", но я всё же не устою и сделаю это.
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Али - спорная и неоднозначная фигура с точки зрения человеческих качеств, но что касается ментальности и психологии в бою... как-бы после сравнения с Конором дед в гробу не завертелся
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ну, хабиб ещё туда-сюда. а вот порье унизил чикена по самые помидоры.
это была кинокомедия леонида гайдая, когда чикен со сломанной лапой сидел в клетке и кукарекал, после их третьего боя
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