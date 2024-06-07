Уайт сравнил Конора с Мохаммедом Али: «Если говорить о ментальности, то они находятся на одном уровне»

Дана Уайт сравнил Конора Макгрегора с Мохаммедом Али.

«Мне не нравится сравнивать людей с Али, потому что он величайший – не только как боец, но и как человек. Но если говорить о ментальности и психологии, то Макгрегор находится с ним на одном уровне.

Они лучшие в истории, когда дело доходит до ментальной войны. Вспомните, что Али сделал с в Африке. Вспомните, что он сделал с . А теперь посмотрите на .

Он заставлял переживать всех своих оппонентов, они играли по его правилам. Конор мог залезть в голову соперника, а потом унизить и перехитрить его во всех аспектах», – сказал президент UFC Дана Уайт.

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