Адесанья раскритиковал дю Плесси за отказ драться на UFC 300: «Мы сделаны из разного теста. Дрикус не хочет терять пояс»
Исраэль Адесанья объяснил, почему Дрикус дю Плесси отказался от боя на UFC 300.
«Мы сделаны из разного теста. Между нами большая разница... Я даже не полностью вылечился. У меня отпуск. Но когда появилась возможность, я подумал: «К черту, это история. Это монументально, UFC 300. Нахер, давайте сделаем это». Но опять же, мы с Алексом Волкановски и Камару Усманом устроены по-другому. Когда мы были чемпионами, то просто выходили драться. К черту пояса. У меня дома они есть.
Фанаты постоянно спрашивают, когда я вернусь. Я двукратный чемпион в среднем весе. Скоро выиграю в третий раз. Дело не в поясе. Я иду за головами. Но Дрикус молод, он сделал то, что сделал, зашел очень далеко и стал чемпионом. Но это реалии – ты не хочешь терять пояс и держишься за него», – заявил экс-чемпион UFC Исраэль Адесанья.
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