Дю Плесси − о бое с Адесаньей: «Я не понимаю, почему мы еще не подрались»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Исраэль Адесанья Дрикус дю Плесси Бокс/MMA/UFC

Дрикус дю Плесси хочет подраться с Исраэлем Адесаньей.

«Не понимаю, почему мы еще не подрались. Понимаю, почему мы не обсуждаем бой в Южной Африке, хоть это и было бы здорово.

Но у Адесаньи осталось не так много лет в этом спорте. Я дерусь ради платных трансляций, мне нужны бои, которые хотят видеть фанаты.

Бой с Исраэлем Адесаньей − это та вывеска, которую люди хотят увидеть больше всего. Бой с ним закрепит мое наследие», − сказал чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси.

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