Дю Плесси объяснил отказ от боя с Адесаньей на UFC 300: «Моя нога была сломана. Если у тебя есть титул, не нужно рисковать»

Дрикус дю Плесси заявил, что отказался драться с Исраэлем Адесаньей из-за перелома ноги.

«Я ходил в гипсе, не мог тренироваться, нога была сломана и неподвижна. И вы хотите, чтобы я провел шестинедельный лагерь перед боем с одним из лучших бойцов в истории?

Я не думаю, что люди понимают, каково это драться на UFC 300 в главном событии. Такие бои меняют жизнь.

Если упомянуть финансовую сторону вопроса, то я не просил больше денег. Мне предложили отличные условия, но я дерусь за наследие.

Люди меня спрашивают: «Почему ты не рискуешь?» Я рискую в каждом бою, в некоторых поединках, особенно против Уиттакера, у меня были травмы.

Я подрался трижды за семь месяцев. Это и есть риск. Но когда у тебя есть титул, не нужно рисковать, потому что это шанс не для тебя, а для претендента.

Я отказался от боя, хоть и с тяжелым сердце, ведь это настоящая привилегия − быть хедлайнером UFC 300», − сказал чемпион в среднем весе Дрикус дю Плесси.

Дю Плесси − Адесанье: «Он сказал, что вызвал меня? Нет, его вызывают, когда я скажу»