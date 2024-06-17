Менеджер Чимаева: «Ситуация непростая. Хамзат пройдет дополнительное обследование. Но о завершении карьеры речи не идет»

Хамзат Чимаев пройдет дополнительное медицинское обследование.

«Ситуация непростая. Хамзат пройдет дополнительные обследования, чтобы понять, что делать дальше. Заканчивать карьеру он не планирует», – заявил менеджер Махди Шаммас.

В команде Хамзата Чимаева назвали одну из возможных причин проблем бойца со здоровьем:

«Один из рассматриваемых вариантов – отравление. Но это потребует диагностики».

Напомним, Чимаев снялся с поединка против Роберта Уиттакера, который должен был возглавить турнир UFC Saudi Arabia 22 июня.

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