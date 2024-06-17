Менеджер Чимаева: «Ситуация непростая. Хамзат пройдет дополнительное обследование. Но о завершении карьеры речи не идет»

Теги UFC MMA Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Хамзат Чимаев пройдет дополнительное медицинское обследование.

«Ситуация непростая. Хамзат пройдет дополнительные обследования, чтобы понять, что делать дальше. Заканчивать карьеру он не планирует», – заявил менеджер Махди Шаммас.

В команде Хамзата Чимаева назвали одну из возможных причин проблем бойца со здоровьем:

«Один из рассматриваемых вариантов – отравление. Но это потребует диагностики».

Напомним, Чимаев снялся с поединка против Роберта Уиттакера, который должен был возглавить турнир UFC Saudi Arabia 22 июня.

Возвращение Конора отменяется, Чимаев «жестоко» заболел и снялся с боя – жуткая ночь в UFC

Менеджер Чимаева: «Хамзату понадобится несколько месяцев на восстановление»

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Кажется что Хамзат никогда не станет чемпионом. С годами у него будет накапливаться разные болячки , это не даст ему на сто процентов быт готовым к поединкам. Тем более годы идут. Появляются новые молодые, агрессивные и более дерзкие бойцы. Тяжело будет ему с ними справиться.
+3
-1
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий