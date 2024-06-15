Уиттакер объяснил, почему принял бой с Алискеровым: «Это моя работа, так я добываю хлеб для семьи»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Роберт Уиттакер Хамзат Чимаев Икрам Алискеров UFC Saudi Arabia Бокс/MMA/UFC

Роберт Уиттакер заявил, что не собирался отказываться от боя 22 июня.

«Ребят, у меня и мысли не было сливаться. Это моя работа, ради этого я проехал через весь мир.

Так я добываю хлеб для семьи. Вариантов было не так много. Никто бы другой не согласился, слишком мало времени», − сказал средневес UFC Роберт Уиттакер, который должен был драться 22 июня с Хамзатом Чимаевым, но из-за травмы у соперника встретится с Икрамом Алискеровым.

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6 комментариев
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Уважение настоящему бойцу, а не твиттерному
+11
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+11
горные народы России такое неосторожное поведение не приветствуют
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Ответ sfilatov13
горные народы России такое неосторожное поведение не приветствуют
Алискеров с равнин?
+3
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+3
Красавчик!
+1
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Аллену видимо даже не предлагали
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Ответ Андрей Макаров
Аллену видимо даже не предлагали
а он согласился бы?
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