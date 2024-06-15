Уиттакер объяснил, почему принял бой с Алискеровым: «Это моя работа, так я добываю хлеб для семьи»
Роберт Уиттакер заявил, что не собирался отказываться от боя 22 июня.
«Ребят, у меня и мысли не было сливаться. Это моя работа, ради этого я проехал через весь мир.
Так я добываю хлеб для семьи. Вариантов было не так много. Никто бы другой не согласился, слишком мало времени», − сказал средневес UFC Роберт Уиттакер, который должен был драться 22 июня с Хамзатом Чимаевым, но из-за травмы у соперника встретится с Икрамом Алискеровым.
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