Уиттакер объяснил, почему принял бой с Алискеровым: «Это моя работа, так я добываю хлеб для семьи»

Роберт Уиттакер заявил, что не собирался отказываться от боя 22 июня.

«Ребят, у меня и мысли не было сливаться. Это моя работа, ради этого я проехал через весь мир.

Так я добываю хлеб для семьи. Вариантов было не так много. Никто бы другой не согласился, слишком мало времени», − сказал средневес UFC Роберт Уиттакер, который должен был драться 22 июня с , но из-за травмы у соперника встретится с .

Уайт − о замене Чимаева на Алискерова: «Я очень доволен качеством, Икрам − мусульманин в главном бою в Саудовской Аравии»

Алискеров вылетел в Саудовскую Аравию: «Путешествие на главный бой жизни началось»