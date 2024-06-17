Бо Никал: «Мне предлагали заменить Чимаева, но я был в горах, где не было связи»

Бо Никал объяснил, почему не смог заменить Чимаева в бою с Уиттакером.

«Да, меня звали на UFC Saudi Arabia. Я получил звонок, когда был в горах Монтаны, но просто не смог на него ответить из-за отсутствия связи. Вскоре я связался с UFC, согласившись заменить Чимаева, но было уже поздно», – признался боец UFC Бо Никал.

Напомним, Хамзат Чимаев выбыл из поединка с Робертом Уиттакером. Его заменит Икрам Алискеров.

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