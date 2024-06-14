Менеджер Чимаева: «Хамзату понадобится несколько месяцев на восстановление»

Теги UFC MMA Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Хамзату Чимаеву понадобится несколько месяцев на восстановление.

Ранее стало известно, что средневес UFC несколько раз оказывался в больнице во время подготовки к поединку с Робертом Уиттакером.

«Хамзату нужно время для восстановления и новой подготовки. Понадобится несколько месяцев», – сказал менеджер Махди Шаммас.

Поединок между Чимаевым и Уиттакером должен был состояться 22 июня и возглавить турнир UFC Saudi Arabia. Хамзата заменит Икрам Алискеров.

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3 комментария
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Пусть заканчивает карьеру и идет сидеть на госдолжности в Чечне, а то сплошная нелепость получается.
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Ответ DrDro
Там все госдолжности уже поделены)
заместителем пацана
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Ответ los merengues
Пусть заканчивает карьеру и идет сидеть на госдолжности в Чечне, а то сплошная нелепость получается.
Там все госдолжности уже поделены)
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