Менеджер Чимаева: «Хамзату понадобится несколько месяцев на восстановление»

Хамзату Чимаеву понадобится несколько месяцев на восстановление.

Ранее стало известно, что средневес UFC несколько раз оказывался в больнице во время подготовки к поединку с .

« нужно время для восстановления и новой подготовки. Понадобится несколько месяцев», – сказал менеджер Махди Шаммас.

Поединок между Чимаевым и Уиттакером должен был состояться 22 июня и возглавить турнир UFC Saudi Arabia. Хамзата заменит .

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