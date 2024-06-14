Менеджер Чимаева: «Хамзату понадобится несколько месяцев на восстановление»
Хамзату Чимаеву понадобится несколько месяцев на восстановление.
Ранее стало известно, что средневес UFC несколько раз оказывался в больнице во время подготовки к поединку с Робертом Уиттакером.
«Хамзату нужно время для восстановления и новой подготовки. Понадобится несколько месяцев», – сказал менеджер Махди Шаммас.
Поединок между Чимаевым и Уиттакером должен был состояться 22 июня и возглавить турнир UFC Saudi Arabia. Хамзата заменит Икрам Алискеров.
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