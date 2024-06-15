Уайт − о замене Чимаева на Алискерова: «Я очень доволен качеством, Икрам − мусульманин в главном бою в Саудовской Аравии»

Теги UFC Дана Уайт MMA средний вес (MMA) Роберт Уиттакер Хамзат Чимаев Икрам Алискеров UFC Saudi Arabia Бокс/MMA/UFC

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал анонс боя Уиттакера и Алискерова.

«Вылет Хамзата? Это было интересно, потому что нам пришлось менять мейн-ивент в Саудовской Аравии, который состоится в следующие выходные. Понимаете меня?

У нас оставалось чертовски мало времени, и мы только что поставили этого парня Икрама Алискерова, у которого 15 побед, а единственное поражение в карьере − Хамзат.

Этот парень мусульманин, все, кроме Роберта Уиттакера, отказались с ним драться. Я очень доволен этой заменой», − сказал президент UFC Дана Уайт.

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