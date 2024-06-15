Уайт − о замене Чимаева на Алискерова: «Я очень доволен качеством, Икрам − мусульманин в главном бою в Саудовской Аравии»
Президент UFC Дана Уайт прокомментировал анонс боя Уиттакера и Алискерова.
«Вылет Хамзата? Это было интересно, потому что нам пришлось менять мейн-ивент в Саудовской Аравии, который состоится в следующие выходные. Понимаете меня?
У нас оставалось чертовски мало времени, и мы только что поставили этого парня Икрама Алискерова, у которого 15 побед, а единственное поражение в карьере − Хамзат.
Этот парень мусульманин, все, кроме Роберта Уиттакера, отказались с ним драться. Я очень доволен этой заменой», − сказал президент UFC Дана Уайт.
Алискеров вылетел в Саудовскую Аравию: «Путешествие на главный бой жизни началось»
Алискеров пошутил над Уайтом: «Дана пока не знает мой ник в соцсетях, но это до следующих выходных»