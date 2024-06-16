«Прими ибупрофен». Дос Аньос высмеял Макгрегора после снятия с боя против Чендлера

Теги UFC MMA Рафаэль дос Аньос Конор Макгрегор Конор - Чендлер Бокс/MMA/UFC

Рафаэль дос Аньос высмеял Конора Макгрегора после отмены боя с Майклом Чендлером.

Поединок должен был состояться в ночь на 30 июня и возглавить UFC 303, но был отменен из-за травмы ирландца.

«Это всего лишь синяк, прими ибупрофен», – написал в социальных сетях боец легкого веса UFC Рафаэль дос Аньос.

Биспинг сообщил, что Конор травмировал ногу, которую сломал в бою с Порье: «Титановая пластина не выдержала»

Конор прокомментировал отмену боя с Чендлером: «Спасибо за поддержку. Уверен, что вернусь»

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1 комментарий
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А как там оригинал ?
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