«Прими ибупрофен». Дос Аньос высмеял Макгрегора после снятия с боя против Чендлера

Рафаэль дос Аньос высмеял Конора Макгрегора после отмены боя с Майклом Чендлером.

Поединок должен был состояться в ночь на 30 июня и возглавить UFC 303, но был отменен из-за травмы ирландца.

«Это всего лишь синяк, прими ибупрофен», – написал в социальных сетях боец легкого веса UFC Рафаэль дос Аньос.

Биспинг сообщил, что Конор травмировал ногу, которую сломал в бою с Порье: «Титановая пластина не выдержала»

Конор прокомментировал отмену боя с Чендлером: «Спасибо за поддержку. Уверен, что вернусь»