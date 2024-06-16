«Прими ибупрофен». Дос Аньос высмеял Макгрегора после снятия с боя против Чендлера
Рафаэль дос Аньос высмеял Конора Макгрегора после отмены боя с Майклом Чендлером.
Поединок должен был состояться в ночь на 30 июня и возглавить UFC 303, но был отменен из-за травмы ирландца.
«Это всего лишь синяк, прими ибупрофен», – написал в социальных сетях боец легкого веса UFC Рафаэль дос Аньос.
Биспинг сообщил, что Конор травмировал ногу, которую сломал в бою с Порье: «Титановая пластина не выдержала»
Конор прокомментировал отмену боя с Чендлером: «Спасибо за поддержку. Уверен, что вернусь»
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